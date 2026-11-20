Má iba 21 rokov, patrí medzi najväčšie slovenské futbalové talenty a pred niekoľkými mesiacmi sa oňho zaujímali kluby z Belgicka, Holandska či Škandinávie. Do hry vstúpil aj Slovan Bratislava.
Dnes je však okolo Huga Paveka viac otáznikov.
Ešte vlani počúval na svoju adresu prevažne slová chvály. Vo februári 2026 odohral na Tehelnom poli výborný zápas, v ktorom AS Trenčín zdolal Slovan 2:0.
Pravý obranca Hugo Pavek mal prsty v oboch góloch a zároveň podal veľmi dobrý defenzívny výkon.
V minulej sezóne bol najvyťaženejším hráčom Trenčína. V júni si pripísal vydarený debut v reprezentácii pod vedením trénera Vladimíra Weissa, keď nastúpil proti Malte.
Vedenie AS následne priznalo záujem európskych klubov. Zdalo sa, že jeho kariéra naberá správny smer.
„Vydarený futbalista. Zachránil nás v jednej šanci, lebo už som videl tie titulky v novinách… Nadchol ma výkonom, bol sebavedomý a pýtal si loptu,“ uviedol reprezentačný tréner.
Pekaríkov nástupca?
Pre Paveka išlo o mimoriadny okamih.
„Je to mix emócií. Stále som to ešte úplne nespracoval. Zrejme to príde, až keď sa vrátim na hotelovú izbu.
Trošku si to v hlave usporiadam. Teším sa, bol to pre mňa veľký zážitok. Najväčší v kariére,“ vravel pravý obranca AS Trenčín.
Slovensko dlhodobo hľadá alternatívu na pravý kraj obrany. Takmer dve desaťročia tam kraľoval Peter Pekarík, ktorý sa stal jednou z najvýraznejších osobností slovenskej reprezentácie. Práve jeho meno sa prirodzene objavuje aj v súvislosti s Pavekom.
„Pekarík? Obrovské meno. On bude navždy legendou. Učím sa od neho aj na tréningoch. Skvelý, pokorný a milý človek. Keď som sa ho niečo opýtal, vždy mi poradil. Je mi vzorom.
Vnímam, že sa môžem dostať na jeho post, ale nepripúšťam si to. Ako som povedal – idem krok po kroku.
Nechcem na seba vytvárať zbytočný tlak. Zároveň sa však chcem o ten post pobiť. Spravím maximum, aby som tam mohol hrávať,“ opisoval Pavek.
Jeho potenciál nespochybňoval ani tréner Weiss. A práve v období, keď sa mal ďalej rozvíjať, prišli komplikácie, ktoré výrazne ovplyvnili jeho situáciu v klube.
Trenčín hovorí o nátlaku
Okolo Pavekovho mena bolo počas leta rušno. Záujem viacerých klubov zvyšoval jeho cenu aj očakávania. Najvýraznejšie sa do príbehu zapojil Slovan Bratislava.
Rokovania medzi klubmi sa však skončili neúspechom. Navyše, podľa generálneho riaditeľa AS Trenčín Róberta Rybníčka mal celý proces výrazný dosah aj na samotného hráča.
Po nezhodách týkajúcich sa predĺženia zmluvy bol Pavek nakrátko preradený do rezervy.
Rybníček v podcaste VAR v úvode novembra otvorene opísal, ako sa situácia vyvíjala. Pripomenul tiež, že Pavek pred štyrmi rokmi odišiel z Trenčína do akadémie talianskeho klubu SPAL.
Vtedy mal iba 17 rokov, no zahraničná skúsenosť sa neskončila podľa predstáv.
„Hugo od nás odišiel pred štyrmi rokmi. Išiel to skúsiť práve na popud nejakých vnútorných indícií už ako 17-ročný do Talianska a po pol roku alebo po trištvrte sa vrátil naozaj v katastrofálnom stave.
Dali sme mu znovu ten priestor, znovu sme ho v dobrom slova zmysle oživili a momentálne mal výkonnosť takú, že mu Vladimír Weiss dal priestor v reprezentácii na dva zápasy prípravné. Ten potenciál tam, samozrejme, je,“ vysvetľoval Rybníček.
Hugo vyzerá katastrofálne
Následne sa vyjadril aj k vplyvu Slovana a rokovaniam o prestupe. Jeho slová boli pomerne ostré.
„Ale proste bol do toho vstup Slovana Bratislava extrémne výrazný a nie úplne normálny za mňa, ako sa to bohužiaľ niekedy stáva pri komunikácii s nimi alebo v jednaní s nimi.
Keď sa niekto s hráčom dohodne už na podmienkach a nie je dohodnutý na podmienkach s klubom, tak sa, samozrejme, hráč začne na ten prestup v porovnaní s trenčianskymi podmienkami pozerať úplne inak,“ pokračoval Rybníček.
VIDEO: Hugo Pavek v drese Trenčína
„A do toho súvisia nejaké súkromné veci a proste tie nátlaky. Dnes je situácia taká, že bohužiaľ Hugo vyzerá katastrofálne, čo sa týka výkonnosti.
Všetko to naňho extrémne vplýva a táto situácia nie je momentálne optimálna pre obe strany, ale hlavne nie z Hugovej strany.“
Rybníček však nad mladým obrancom neláme palicu. Verí, že sa podarí nájsť spoločnú reč a hráč sa vráti k výkonom, ktorými si získal pozornosť.
„Ja verím tomu, že sa nám ho podarí nejako nastaviť, že sa vráti k svojej výkonnosti a bude predovšetkým myslieť na to, že z toho mena alebo z danej situácie, keď ste momentálne aktuálni a je o vás záujem, sa nedá žiť.“
Kmotrík hovoril o zdvojnásobení ceny
„Verím, že nájdeme spoločnú reč, pretože jeho potenciál je extrémny. A verím tomu, že odíde odtiaľ ako chlap, ktorý musí vnímať, že Trenčín mu vždy do veľkej miery len pomohol, aby sa dostal tam, kde je, alebo aby bol oňho taký záujem, aký je,“ vyhlásil generálny riaditeľ AS.
Pohľad druhej strany priniesol ešte v lete generálny manažér Slovana Bratislava Ivan Kmotrík ml.
„Mali sme o neho veľký záujem. Neboli sme schopní nájsť spoločnú reč s Trenčínom. S pánom Rybníčkom sme sa priblížili k sume, akú požadoval.
Následne sme dostali odpoveď, ktorá bola radikálne odlišná od toho, čo sme predtým dohodli.“
„Vidíme v ňom obrovský potenciál. Má kvalitu na Slovan. Rozdiel medzi našou ponukou a novou požiadavkou Trenčína je veľmi vzdialený. Možno sa mu preto, že bol v reprezentácii, zdvojnásobila cena,“ vyhlásil v lete Kmotrík ml.
Slovan má stále záujem
Záujem Slovana navyše nebol iba letnou záležitosťou. Klub naďalej hľadá riešenie na pravú stranu obrany a Pavek zostáva jedným z jeho cieľov. Potvrdil to aj športový riaditeľ belasých Róbert Vittek.
„Súhlasím, že potrebujeme riešiť pravú obranu. Dlhodobo sme sa snažili získať Huga Paveka z Trenčína.
Poslali sme veľmi serióznu ponuku aj po postupe do Ligy majstrov, no Trenčín reagoval, ako reagoval, a my to musíme akceptovať. O Paveka máme stále záujem,“ prezradil pred pár dňami v podcaste na Tehelnom poli.
Pavek môže alternovať na pravom kraji obrany aj na poste stopéra, čo zvyšuje jeho hodnotu. Práve univerzálnosť je jednou z vlastností, ktoré na ňom Trenčín vyzdvihuje.
Rybníček už v lete naznačoval, že jeho zverenec môže mať pred sebou ešte zaujímavejšiu budúcnosť než prestup do najúspešnejšieho slovenského klubu.
„Hugo má naozaj veľkú perspektívu. Môže hrať pravého aj stredného obrancu. Je univerzál, takých dnes kluby hľadajú.
Má všetko pred sebou a bez toho, aby som chcel niekoho znevažovať, dovolím si tvrdiť, že možno na neho čaká aj lepší klub ako Slovan Bratislava. O tom som presvedčený,“ vravel ešte v lete.
Trenčín nemá veľa času
S odstupom času však jeho vyjadrenia pôsobia oveľa menej optimisticky. Rybníček sa totiž vrátil aj k samotnej finančnej ponuke Slovana.
„Povedal by som len toľko, že to, čo bolo ponúknuté za Huga, bolo za mňa dehonestáciou nie nás ako klubu, ale aj výkonnosti samotného hráča,“ doplnil.
Podľa servera Transfermarkt má Pavek trhovú hodnotu 750-tisíc eur. Šéf AS Trenčín pritom hovoril o požiadavke v sedemmiestnej sume, teda o viac ako milióne eur.
Slovan podľa Transfermarktu nikdy nezaplatil za hráča viac ako milión eur.
Do úvahy však treba brať aj dĺžku Pavekovej zmluvy. Podľa Transfermarktu mu kontrakt s Trenčínom vyprší v lete 2027.
Ak by ho dovtedy nepredĺžil a kluby by sa nedohodli na prestupe, po skončení zmluvy by mohol odísť zadarmo.
Pre AS je to podstatný faktor. Ak chce za svojho odchovanca získať odstupné, nemôže otázku jeho budúcnosti odkladať. S blížiacim sa koncom kontraktu sa totiž môže znižovať aj vyjednávacia pozícia Trenčína.
Prestupy medzi Trenčínom a Slovanom pritom v poslednom období nie sú výnimočné. Pred dvoma rokmi zamieril z AS do Bratislavy Artur Gajdoš za približne 500-tisíc eur. Na jar 2025 putoval rovnakým smerom aj Rahim Ibrahim.
Proti Slovanu najprv zažiaril
Najvýraznejším problémom je momentálne Pavekova výkonnosť. Kontrast s obdobím, keď patril medzi najvyťaženejších a najlepších hráčov Trenčína, je veľký.
V poslednom ligovom stretnutí proti Slovanu, ktoré sa 7. novembra na Tehelnom poli skončilo remízou 2:2, Pavek vôbec nenastúpil a nefiguroval ani na súpiske.
V prvom vzájomnom zápase tejto sezóny (28. október), ktorý Trenčín prehral 0:2, pritom ešte hral.
Na ihrisku však vydržal iba do 70. minúty a podľa Sofascore dostal známku 5,8 – najnižšiu zo všetkých hráčov stretnutia.
Pavek pritom nie je futbalistom bez zázemia či skúseností. Narodil sa a vyrastal v AS Trenčín, prešiel jeho prostredím, vyskúšal si aj taliansku akadémiu SPAL a dostal sa do seniorskej reprezentácie.
V 21 rokoch má stále dostatok času na to, aby svoju kariéru nasmeroval správnym smerom.