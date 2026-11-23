„Začalo sa to skromne a skončilo sa to mizerne,“ povedala po sobotnom slalome v Gurgli pre televíziu ORF Katharina Truppeová.
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Rakúska slalomová jednotka nemala dôvod na úsmev. Domáce preteky sledovalo takmer osemtisíc fanúšikov vrátane legendy Franza Klammera.
Rakúšanky však zaznamenali najhorší výsledok za takmer tri desaťročia. Prvýkrát po 29 rokoch sa ani jedna z nich nedostala do bodujúcej tridsiatky.
Naposledy sa to stalo 23. novembra 1997 v Park City. Odkedy v sezóne 1992/1993 zaviedli súčasný bodovací systém, Rakúsko zostalo bez bodov iba štyrikrát.
Dve v druhom kole, ani jedna v cieli
Rakúsko poslalo na štart šesť pretekárok, no do druhého kola postúpili iba dve. Truppeová figurovala po prvom kole na 19. mieste so stratou 1,52 sekundy a Natalie Falchová bola 24.
Katharina Huberová obsadila 37. miesto, Valentina Rings-Wannerová 40., Lisa Hörhagerová 41. a Franziska Gritschová 44. priečku. Huberová pritom absolvovala svoj stý slalom vo Svetovom pohári.
Falchová aj Truppeová vypadli v druhom kole už po niekoľkých bránkach.
„Odštartovala som aktívnejšie, ale do tej bránky som vošla príliš priamo. Taký výpadok bolí, človek začne všetko spochybňovať. Tento deň by som najradšej vymazala,“ vysvetlila Truppeová.
Ešte pred týždňom v Levi stála na pódiu ako tretia. V sezóne 2025/2026 prešla cieľom vo všetkých slalomoch Svetového pohára aj na olympiáde v Cortine a zakaždým skončila v najlepšej sedmičke. V Gurgli sa jej séria desiatich slalomov v top 7 skončila.
Huberová spomenula zlú viditeľnosť, no výhovorky nehľadala. „Výhľad nebol ideálny, ale pretekárky pred nami to nemali oveľa lepšie. Na terénnej vlne, kde je to naozaj strmé, som to nezvládla.“
Prezidentka: Je to debakel
Hlavný tréner Johannes Zöchling sa postavil za tím. „Dúfali sme, že zopakujú výkony z tréningov, no sčasti sa im to nepodarilo.
Truppeová a Falchová chceli v druhom kole pridať plyn a vtedy prichádzajú chyby. Nemôžem im nič vyčítať. Ale takto rýchlo sa stane, že máte nulu. Je to trpké,“ priznal.
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Prezidentka zväzu Roswitha Stadloberová hovorila otvorenejšie. „Je to jednoznačne debakel, treba to povedať jasne. Šport je v tomto brutálny. Negatívne veci treba hneď hodiť za hlavu, no nemalo by sa to stať druhýkrát.“
Búchať po stole je podľa nej ešte priskoro. Najprv treba zistiť, ktoré kúsky skladačky do seba nezapadajú. Upozornila aj na slabšie ročníky mladých pretekárok. Pripustila, že Rakúsko možno bude musieť uznať, že už nie je na niekdajšej úrovni a stratu musí dobehnúť.
Šéf alpských disciplín Christian Mitter dodal, že taký úplný výpadok je veľmi zriedkavý a dúfa, že to tak aj ostane. Podobnej nule sa pritom len tesne vyhli muži v slalome na otvorení sezóny v Levi.
Truppeová však zostala vzdorovitá. „My Rakúšanky držíme spolu a vieme, že dokážeme dobre lyžovať. Je fajn, že noviny majú zase o čom písať. Môžu napísať, že sme zažili debakel.“
Slovo debakel sa ocitlo v titulkoch denníkov Kronen Zeitung, Kurier aj Heute.
Sú naozaj také zlé? Áno!
Švajčiarsky denník Blick sa na výkon Rakúšaniek pýtal Christopha Geilera. Rakúsky novinár sleduje lyžovanie pre viedenský denník Kurier už vyše 30 rokov.
„Na takú facku, akú sme dostali v sobotu, si nespomínam,“ povedal.
Na otázku, či sú rakúske technické lyžiarky naozaj také slabé, odpovedal bez zaváhania: „Áno! A možno to bude ešte horšie. V Európskom pohári nám totiž nevyrastajú takmer žiadne talenty.“
Na najbližší slalom v americkom Killingtone podľa neho Rakúsko obsadí možno len päť zo siedmich miest, na ktoré má nárok. „To je škoda,“ komentoval pre Blick.
Varovanie prišlo ešte pred Gurglom. Bývalý majster sveta v slalome Ivica Kostelič, ktorý roky žil v Rakúsku, pre portál Salzburg24 povedal: „Je to katastrofa. Chyba je v tom, že Rakúšania sú trochu rozmaznaní a ostatní pracujú oveľa viac. Už neexistujú ľahkí súperi.“
Expert ORF Thomas Sykora s ním nesúhlasil. „Moja dcéra je v mládežníckom tíme zväzu a môžem povedať jedno: tvrdo sa tam pracuje,“ odkázal.
Priznal však, že Rakúšania v auguste nemohli trénovať, pretože švajčiarske ľadovce boli zatvorené. Odlet do zámoria bol pre taký veľký tím finančne nemožný. „Boli roky, keď nám Švajčiari závideli. Teraz závidíme my im.“
Na domáce víťazstvo v slalome čaká Rakúsko od roku 2013, keď v Lienzi vyhrala Marlies Raichová.