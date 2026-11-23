Je to zaujímavý paradox. Hoci je formula 1 tímový šport, pre samotného jazdca je jeho prvým súperom práve kolega z vedľajšej garáže.
Pozícia tímovej jednotky a šanca stať sa majstrom sveta sú natoľko lákavé, že aj rovnaké monoposty sa ocitajú v súbojoch, ktoré sú na hrane.
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Známy je vypätý súboj medzi Lewisom Hamiltonom a Nicom Rosbergom (2016) či vlaňajšie zápolenie jazdcov McLarenu, ktoré ich skoro stálo titul.
Tentokrát štafetu problémovej jazdeckej dvojice preberajú Charles Leclerc s Lewisom Hamiltonom a vo Ferrari to vrie. Fred Vasseur je obvykle pokojný, ale po Veľkej cene Las Vegas bol poriadne naštvaný.
"Je to neakceptovateľné. Určite s tým niečo urobíme. Zvažujeme udeľovanie pokút alebo iných disciplinárnych opatrení," uviedol šéf Ferrari.
Stupidný manéver
Preteky v uliciach Las Vegas priniesli divácky skvelú šou a rekordných 352 predbehnutí. O ďalšie sa v 38. kole pokúsil vo veľmi netypickom mieste Leclerc a podľa toho to aj tak dopadlo.
Hamilton bol v zákrute prvý, no jeho tímový kolega sa do nej natlačil z vonkajšej strany. Napokon zavadil predným kolesom o Britove zadné, čo spôsobilo Hamiltonove otočenie do protismeru.
Komentátor Števo Eisele označil v relácii EisKing tento manéver za stupidný a takisto sa mu nepozdávalo, ako Monačan situáciu zhodnotil:
"Musím povedať, že ma šokovalo, že Leclerc to nezobral na seba. Myslel som si, že sa ospravedlní a povie, že som blbec, ale on to obkecal. Povedal, že komisári rozhodli a dali mu trest, ktorý akceptuje."
VIDEO: Kolízia jazdcov Ferrari v Las Vegas od 11:35 min
Leclerc dostal 10-sekundovú penalizáciu, pričom Vasseur ho krátko predtým cez vysielačku žiadal o to, aby sa toľko netlačil na Hamiltona.
Vzájomná kolízia spôsobila prepad jazdcov Ferrari na siedme a desiate miesto, pričom šesť získaných bodov je vôbec najmenej v celej sezóne.
V Mexiku mohli vyhrať
Rozladený Vasseur počas dojazdového kola Leclercovi povedal, že s ním chce okamžite hovoriť, ešte predtým, ako sa postaví pred médiá.
"Nebola to žiadna diskusia. Hovoril som iba ja. Myslím si, že pochopil situáciu, no nič to nemení na fakte, že spravil chybu," uviedol.
Situácia z Las Vegas je o to dramatickejšia, že jazdci Ferrari zbrklým vzájomným súperením pokazili druhé z posledných troch pretekov.
Pred troma týždňami v Mexiku sa v úvode prvého kola dostali na prvú a druhú pozíciu, no Leclerc sa znova agresívne tlačil pred Hamiltona.
VIDEO: Zostrih z Veľkej ceny Mexika 2026
Výsledkom bola pre neho 5-sekundová penalizácia a zároveň otvorené dvere pre Maxa Verstappena, ktorý v Mexiku vyhral už šiestykrát.
"Mali sme rýchlosť na to, aby sme vyhrali, ale je to tak, ako je," smutne vtedy povedal Hamilton, pričom bolo zjavné, na čo naráža.
V štáte Nevada síce bolo Ferrari pomerne ďaleko od víťazstva, no v momente nehody bolo tesne za McLarenmi, ktoré skončili na pódiu.
"Charles neposlúchol jasný príkaz. Urobil chybu, na ktorú sme doplatili. Po Mexiku sme si pritom sadli a pohovorili si. Je to neprijateľné a tiež prejav neúcty voči tímu a sponzorom.
Medzi Charlesom a Lewisom existuje určitý problém v medziľudských vzťahoch, ale obaja sa musia navzájom rešpektovať," priznal Francúz.
Leclercovi sa to rozpadá
Súboj o tímovú jednotku štatisticky vyznieva lepšie pre Hamiltona, ktorý má jedno víťazstvo a celkovo sedem pódií. Leclerc ich má šesť, takisto raz vyhral a v tabuľke má o 17 bodov menej.
Monačan je v tíme už ôsmu sezónu, kontrakt má do roku 2028 a práve on mal byť ďalším šampiónom, na ktorého Ferrari čaká už skoro 20 rokov.
Po príchode sedemnásobného majstra sveta však stráca pôdu pod nohami a robí chyby. Hamilton hovorí, že nikdy nežiadal byť číslom jeden v tíme, no tiež dodáva, že v tejto sezóne má lepšie výsledky.
"Keby som v roku 2024 pri podpise zmluvy s Hamiltonom vedel, že sa dostaneme do takejto situácie, rozhodli by sme sa inak," pripustil Vasseur.
Určite najspokojnejší odchádzal z Las Vegas Max Verstappen, ktorý dosiahol štvrtý triumf v sezóne a smeruje za druhým miestom v poradí jazdcov.
Po štarte z pole position si síce Holanďan nedokázal vypracovať väčší náskok a až 35-krát sa menila pozícia lídra, no cieľom prešiel ako prvý.
Akousi čerešničkou na jeho víťazstve bola situácia z 58. kola, no keď sa ho snažil dostihnúť George Russell na Mercedese, ale skončil v bariére.
Vzájomne sa doťahovali už po treťom tréningu, kde sa Russellovi nepáčilo správanie jeho rivala. Verstappen o Britovej nehode povedal, že karma je sviňa a rázny bol aj po pretekoch.
"Keď nie je na trati, má plno rečí, ale úprimne, vôbec mi to neprekáža, pretože nie je na mojej úrovni. Keď som sa pozrel do spätného zrkadla a zbadal som, čo sa mu stalo, bolo to fantastické," dodal.