Futbalisti Paríža Saint-Germain zvíťazili na trávniku OGC Nice 3:2 v sobotňajšom stretnutí 11. kola francúzskej Ligue 1.
Líder tabuľky tak natiahol svoju víťaznú šnúru naprieč všetkými súťažami na 12 zápasov. Túto sériu odštartoval v septembri víťazstvom 6:1 nad bratislavským Slovanom v Lige majstrov.
Ako prví skórovali domáci, keď sa už v 8. minúte presadil Mohamed Amoura. V 31. minúte však vyrovnal z jedenástky Senny Mayulu a vzápätí dokonal obrat favorita Desire Doue.
Dvadsaťjedenročný francúzsky krídelník však duel nedohral. V závere prvého polčasu Doueho museli odniesť na nosidlách pre zranenie pravého kolena.
Na ihrisku ho nahradil španielsky útočník Ferran Torres, ktorý v 85. minúte zvýšil na 3:1 pre PSG, ktoré svojmu súperovi ukončilo sériu troch ligových výhier.
Nice ešte skorigovalo výsledok na 2:3 z pohľadu domácich gólom Aliho Abdiho v nadstavenom čase.
Ligue 1 - 11. kolo:
OGC Nice – Paríž Saint-Germain 2:3 (1:2)
Góly: 8. Amoura, 90.+5 Abdi - 31. Mayulu (z 11 m), 32. Doue, 85. Torres