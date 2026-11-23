Slovenský hokejový útočník Martin Pospíšil pre zranenie v hornej časti tela necestoval s Calgary na začiatok päťzápasovej série na klziskách súperov.
S určitosťou vynechá minimálne pondelňajší duel proti Ottawe, pričom jeho návrat zatiaľ nie je známy.
O jeho absencii informovali zámorskí reportéri.
Calgary zároveň povolalo z farmárskeho tímu v AHL útočníka Sama Mortona, ktorý by mal proti Ottawe nastúpiť.
„Zatiaľ sa mu darí celkom dobre. Dúfame, že ho čoskoro uvidíme späť. Nemám o neho veľké obavy. Máme skvelých ľudí, ktorí sa o neho starajú,“ povedal tréner Flames Ryan Huska.
Pospíšil nedohral sobotňajší zápas proti Chicagu Blackhawks (3:4 pp), keď ho v závere druhej tretiny tvrdo zasiahol do hlavy obranca Wyatt Kaiser.
Slovenský reprezentant zostal otrasený na ľade a následne odišiel do šatne. Kaiser za zákrok dostal trojzápasovú suspendáciu.
Situácia vzbudzuje obavy aj vzhľadom na Pospíšilovu zdravotnú minulosť. Počas kariéry už utrpel päť otrasov mozgu.
Francis pripomenul, že po poslednom z nich slovenský útočník priznal, že ľutuje podceňovanie drobných príznakov a snahu vrátiť sa na ľad príliš skoro.
Calgary preto môže pri jeho návrate postupovať opatrnejšie. Klub zatiaľ nepotvrdil, či Pospíšil utrpel ďalší otras mozgu ani koľko zápasov bude musieť vynechať.
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