ONLINE: AS Trenčín - MFK Skalica dnes, Niké liga LIVE (11. kolo)

Po reprezentačnej prestávke pokračuje Niké liga svojím 11. kolom. O posunutie sa vyššie v tabuľke zabojuje AS Trenčín proti MFK Skalica. Oba tieto celky sa v tabuľke momentálne nachádzajú na priečkach o udržanie sa v najvyššej súťaži.



AS Trenčín: Trenčania odohrali pred prestávkou duel proti Slovanu Bratislava, ktorý sa skončil remízou 1:1. Na programe bolo aj 4. kolo Slovnaft Cup-u, v ktorom Trenčania dostali treťoligistu z Lehoty pod Vtáčnikom. Zápas sa im podarilo dotiahnuť do víťazného konca, keď vďaka Emekovi zvíťazili 2:1. V lige patrí futbalistom AS predposledné 11. miesto so ziskom ôsmich bodov. Najlepším strelcom je Chinonso Emeka s dvomi presnými zásahmi.



MFK Skalica: Skaličania svoj zápas v pohári ešte len odohrajú. Zmerajú si sily s druholigovým Prešovom. V Niké ligy ťahajú šnúru dvoch výhier, naposledy zdolali Komárno jednoznačne 3:0. V tabuľke sú na 9. mieste a na konte majú deväť bodov. Dvojgólový strelec je aj v Skalici a tým je Oliver Podhorín.