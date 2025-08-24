Odbehá viac než je normálne, tvrdí tréner. Slovenský klenot musia v top lige krotiť

BRATISLAVA. Na odchode zo Žiliny bol už v zime. „Chceli sme ho udržať, lebo sme cítili, že nám ešte môže pomôcť," priznal športový manažér Karol Belaník.
Mário Sauer bol v januári tohto roka jednou nohou vo francúzskej Ligue 1, konkrétne v Toulouse.
„Dlhší čas si ho skautovali, sledovali jeho dáta a mali s ním pripravený určitý projekt," dodal pre žilinský klubový web Belaník.
Prestup slovenského mladíka musel počkať. Zelenú k odchodu dostal až v lete.
„V januári som bol blízko k podpisu zmluvy. Chcel som sem prísť. Bol to jeden z mojich snov," priznal najnovšie Sauer pred francúzskymi novinármi.
Zostal sklamaný
Túžil hrať v jednej z TOP 5 európskych líg. „Keď sa to v januári nepodarilo, bol som niekoľko dní sklamaný," poznamenal.
S Toulouse však zostal v kontakte. Volal a písal si s predstaviteľmi klubu každý mesiac. „To bolo najdôležitejšie," doplnil Sauer.
Reprezentant Slovenska do 21 rokov zamieril toto leto na juh Francúzska za necelé dva milióny eur, čím sa radí medzi desať najhodnotnejších kšeftov Žiliny.
Stal sa prvou potvrdenou letnou posilou Toulouse. Tento prestup potešil aj jeho mladšieho brata.
„Veľmi mu to prajem," priznal Leo Sauer, krídelník holandského Feyenoordu a dodal: „Myslím si, že na to čakal už rok či dva. Konečne mu to dopadlo tak, ako to dopadnúť malo. Plán, ktorý mu ukázali v Toulouse, je pre neho veľmi dobrý.”
Je krehký, kritizuje to denník
Bratská dvojica si nevie predstaviť život bez lopty.
„Futbal je môj život," povedal Mário. „Začal som s ním v šiestich rokoch, môj brat mal vtedy päť. Som rád, že už začína hrať za svoj tím," doplnil na adresu Lea.
Obaja dostávajú v úvode sezóny príležitosti v základných zostavách svojich tímov. Mário Sauer má za sebou dva zápasy vo francúzskej Ligue 1, v ktorých strávil na trávniku dovedna 128 minút.
V oboch stretnutiach vyhral dokopy deväť z pätnástich duelov o loptu a rozdal 31 presných prihrávok z 36 pokusov.
Napriek tomu ho denník z Toulouse La Depeche v oboch dueloch ohodnotil známkou 4/10, najhoršou z celého tímu.
„Sklamaním bolo, že krehký Slovák bol počas prvého polčasu neviditeľný," napísal denník po poslednom dueli proti Brestu (2:0).
Odbehá viac než je normálne, tvrdí kouč
Podobné hodnotenie dostal aj po výhre nad Nice (1:0): „Pri svojom debute v Ligue 1 bol malý Slovák často tlačený do útoku. V mnohých prechodových fázach, počas ktorých bol v centre pozornosti, nevytvoril žiadne nebezpečenstvo."
Napriek nepriaznivým hodnoteniam domáceho denníka si jeho prínos pochvaľuje kouč tímu Carles Martínez, ktorý v ňom vidí obrovský potenciál.
Ten na predzápasovej tlačovej konferencii s Brestom vyzdvihol Sauerovu pracovnú morálku:
„Na každom tréningu od neho žiadame, aby si oddýchol. Napríklad, na dnešnom tréningu zabehol šesť kilometrov, keď ostatní bežali štyri. V zápase odbehá viac, ako je normálne."
VIDEO: Mário Sauer na tlačovej konferencii klubu Toulouse FC
Toulouse sa páči aj rodičom
Mário Sauer je behavý typ, ktorý má niekedy energie za dvoch. „Myslím si, že veľa behám. Je to jedna z mojich výhod," priznal Slovák.
Podľa kouča navyše dobre zapadol do kabíny: „Rýchlo sa adaptoval. Každý si ho obľúbil. Ako hráča, ale aj ako osobu," dodal kouč.
Na prvý domáci zápas Toulouse s Brestom sa prišli pozrieť aj Sauerovi rodičia vrátane jeho brata Lea, ktorým sa mesto zapáčilo.
„Úprimne nerozumiem, prečo ľudia nevedia o tomto meste. Moji rodičia ma sem prišli navštíviť a v sobotu sa vracajú," priznal.
„Všetci sú tu naozaj milí. Aj keď nevedia nevyhnutne po anglicky, kedykoľvek mám problém, vždy nájdem niekoho, kto mi pomôže. Toulouse mám naozaj rád," zakončil Sauer.