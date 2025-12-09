Mladíci Slavie si v Lige majstrov pripísali hanebnú prehru. Sú však blízko postupu

Futbalisti Slavie Praha do 19 rokov v záverečnom 6. kole ligovej fázy mládežníckej Ligy majstrov prehrali v Londýne s Tottenhamom 1:9.
Napriek debaklu sú Pražania blízko postupu do vyraďovacej časti. Päť gólov strelil Luca Williams-Barnett, hetrik si pripísal Tynan Thompson. Jediný gól Slavie zaznamenal Samuel Pikolon.
Červeno-bieli v súťaži, ktorá je mládežníckou obdobou Ligy majstrov, druhýkrát zo šiestich kôl nebodovali. Zatiaľ prehrali len v Bergame, v tréningovom centre „Kohútov“ si však pripísali najvyššiu prehru celej ligovej fázy.
Slávisti teraz budú čakať na ďalšie výsledky, či im osem bodov bude stačiť na postup. Tottenham ho má so ziskom 12 bodov istý.
Výber pod vedením trénera Jaroslava Machača zdolal 5:1 Bodö/Glimt aj Arsenal. Remízu 2:2 získal na Interi Miláno a 3:3 doma s Bilbaom. V Londýne však prepadol.
V prvom polčase prehrávali hostia o tri góly, pred prestávkou znížil Pikolon z prvej strely Slavie na bránu. V druhom dejstve domáci už len navyšovali skóre.
O päť gólov sa postaral sedemnásťročný Williams-Barnett, mladík s povesťou jedného z najväčších talentov anglického futbalu.
Ligová fáza mládežníckej Ligy majstrov kopíruje seniorskú súťaž. Hrá sa tiež novým systémom s 36 klubmi v jednej tabuľke, na rozdiel od prestížnej súťaže pre A-tímy má len šesť namiesto ôsmich kôl. Do vyraďovacej fázy postúpi 22 celkov.
Youth League sa v tejto sezóne zúčastnila aj Ostrava. Dorastenecký český šampión vstúpil do druhej vetvy súťaže – majstrovskej časti.
Mladíci Baníku sa s ňou rozlúčili hneď po prvom dvojzápase. Baník podľahol v odvete 2. kola v Belehrade Crvenej zvezde vysoko 1:4 a na postup po úvodnej domácej bezgólovej remíze nedosiahol.
Český rekord v Youth League drží Příbram. Ten sa v sezóne 2015/16 dostal do osemfinále.