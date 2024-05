Boj o Ligu majstrov bude náročný. Tottenhamu sa zranila dvojica hráčov

LONDÝN. Anglický futbalový klub Tottenham Hotspur nemôže do konca sezóny počítať s útočníkom Timom Wernerom a obrancom Benom Daviesom.

"Žiaľ, nie je to dobré. Werner mal po zápase problémy so stehenným svalom. Máme do konca sezóny len dva a pol týždňa, takže záver už nestihne.

Chýbať bude aj Davies, ktorý má zranené lýtko. Všetci ostatní sú v poriadku, do zostavy by sa mal vrátiť Oliver Skipp," citovala hlavného trénera "kohútov" Angeho Postecogloua agentúra DPA.