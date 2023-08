Koniec ságy? Tottenham pristúpil na ponuku Bayernu, rozhodnúť sa musí Kane

LONDÝN. Anglický futbalový klub Tottenham Hotspur údajne akceptoval najnovšiu ponuku Bayernu Mníchov na prestup útočníka Harryho Kanea.

Informovali o tom vo štvrtok nemecké i britské médiá. Podľa nich je teraz na ťahu Kane, ktorý sa musí rozhodnúť, či sa chce sťahovať do tímu nemeckého šampióna.

Podľa portálu The Athletic súhlasil Tottenham s prestupovou čiastkou, tá by mala dosiahnuť približne 110 miliónov eur plus bonusy.

Samotný hráč dal obom stranám termín na uzavretie dohody do začiatku sezóny Premier League, ktorú Spurs odštartujú v nedeľu na pôde Brentfordu.