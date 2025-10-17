    Yamal sa nachádza v spoločnosti Ronalda či Messiho. Tínedžer z Barcelony zarába rozprávkové peniaze

    Lamine Yamal.
    Lamine Yamal. (Autor: TASR/AP)
    REUTERS|17. okt 2025 o 07:58
    Magazín Forbes zverejnil rebríček TOP 10 najlepšie zarábajúcich futbalistov sveta.

    BRATISLAVA. Osemnásťročný krídelník Barcelony Lamine Yamal sa vyšvihol medzi elitných futbalistov, keď sa dostal medzi desať najlepšie zarábajúcich hráčov roku 2025 podľa magazínu Forbes, ktorému stále kraľuje portugalský útočník Cristiano Ronaldo.

    Ronaldo vedie najnovší rebríček s neuveriteľným zárobkom 280 miliónov dolárov za tento rok a udržuje si pozíciu na finančnom vrchole futbalu po tom, ako 40-ročný hráč podpísal dvojročné predĺženie zmluvy so saudským klubom Al-Nassr.

    Portugalčan, ktorý sa stal prvým futbalistom s miliardovým majetkom a už v máji tretí rok po sebe viedol rebríček najlepšie platených športovcov sveta, sa postupne približuje k hranici 1000 gólov v kariére.

    Jeho dlhoročný rival Lionel Messi je druhý so zárobkom 130 miliónov dolárov – väčšinu z tejto sumy zarába mimo ihriska.

    Messi má podpísané spolupráce so značkami Adidas, Lay’s a Mastercard a minulý rok uviedol na trh vlastný športový nápoj.

    Francúzsky útočník Karim Benzema uzatvára trojicu stomilionových hráčov so 104 miliónmi dolárov, ktoré mu priniesol prestup do saudského Al-Ittihadu.

    Päťku najlepších dopĺňajú Kylian Mbappé z Realu Madrid (95 miliónov) a Erling Haaland z Manchesteru City (80 miliónov) – dvaja hráči, od ktorých sa očakáva, že budú v nasledujúcom desaťročí bojovať o Zlatú loptu.

    Najväčšou senzáciou je však tínedžer Yamal, ktorého raketový vzostup môže narušiť zaužívanú hierarchiu futbalu.

    V prelomovej sezóne 2024/25 strelil za Barcelonu 18 gólov a pridal 25 asistencií vo všetkých súťažiach po tom, čo pomohol Španielsku k titulu majstrov Európy.

    Lamine Yamal oslavuje titul majstra Európy.
    Lamine Yamal oslavuje titul majstra Európy. (Autor: TASR/AP)

    Podľa Forbes Yamal rozšíril okruh svojich sponzorov o značku Beats by Dre, ktorá sa pridala k jeho existujúcim partnerom Adidas, Konami a Powerade, čím sa jeho ročné príjmy vyšplhali na 43 miliónov dolárov.

    Mladík bol odmenený novou zmluvou s Barcelonou do roku 2031 po tom, ako klub získal domáce treble – La Ligu, Copa del Rey a Španielsky superpohár.

    Zároveň zdedil legendárne číslo 10, ktoré pred ním nosil Messi.

    Rebríček Forbes 2025

    Pozícia

    Meno

    Klub

    Zárobok (v dolároch)

    1.

    Cristiano Ronaldo

    Al-Nassr

    280 miliónov

    2.

    Lionel Messi

    Inter Miami

    130 miliónov

    3.

    Karim Benzema

    Al-Ittihad

    104 miliónov

    4.

    Kylian Mbappé

    Real Madrid

    95 miliónov

    5.

    Erling Haaland

    Manchester City

    80 miliónov

    6.

    Vinicius Jr.

    Real Madrid

    60 miliónov

    7.

    Mohamed Salah

    Liverpool

    55 miliónov

    8.

    Sadio Mane

    Al-Nassr

    54 miliónov

    9.

    Jude Bellingham

    Real Madrid

    44 miliónov

    10.

    Lamine Yamal

    Barcelona

    43 miliónov

