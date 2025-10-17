Yamal sa nachádza v spoločnosti Ronalda či Messiho. Tínedžer z Barcelony zarába rozprávkové peniaze

BRATISLAVA. Osemnásťročný krídelník Barcelony Lamine Yamal sa vyšvihol medzi elitných futbalistov, keď sa dostal medzi desať najlepšie zarábajúcich hráčov roku 2025 podľa magazínu Forbes, ktorému stále kraľuje portugalský útočník Cristiano Ronaldo.
Ronaldo vedie najnovší rebríček s neuveriteľným zárobkom 280 miliónov dolárov za tento rok a udržuje si pozíciu na finančnom vrchole futbalu po tom, ako 40-ročný hráč podpísal dvojročné predĺženie zmluvy so saudským klubom Al-Nassr.
Portugalčan, ktorý sa stal prvým futbalistom s miliardovým majetkom a už v máji tretí rok po sebe viedol rebríček najlepšie platených športovcov sveta, sa postupne približuje k hranici 1000 gólov v kariére.
Jeho dlhoročný rival Lionel Messi je druhý so zárobkom 130 miliónov dolárov – väčšinu z tejto sumy zarába mimo ihriska.
Messi má podpísané spolupráce so značkami Adidas, Lay’s a Mastercard a minulý rok uviedol na trh vlastný športový nápoj.
Francúzsky útočník Karim Benzema uzatvára trojicu stomilionových hráčov so 104 miliónmi dolárov, ktoré mu priniesol prestup do saudského Al-Ittihadu.
Päťku najlepších dopĺňajú Kylian Mbappé z Realu Madrid (95 miliónov) a Erling Haaland z Manchesteru City (80 miliónov) – dvaja hráči, od ktorých sa očakáva, že budú v nasledujúcom desaťročí bojovať o Zlatú loptu.
Najväčšou senzáciou je však tínedžer Yamal, ktorého raketový vzostup môže narušiť zaužívanú hierarchiu futbalu.
V prelomovej sezóne 2024/25 strelil za Barcelonu 18 gólov a pridal 25 asistencií vo všetkých súťažiach po tom, čo pomohol Španielsku k titulu majstrov Európy.
Podľa Forbes Yamal rozšíril okruh svojich sponzorov o značku Beats by Dre, ktorá sa pridala k jeho existujúcim partnerom Adidas, Konami a Powerade, čím sa jeho ročné príjmy vyšplhali na 43 miliónov dolárov.
Mladík bol odmenený novou zmluvou s Barcelonou do roku 2031 po tom, ako klub získal domáce treble – La Ligu, Copa del Rey a Španielsky superpohár.
Zároveň zdedil legendárne číslo 10, ktoré pred ním nosil Messi.
Pozícia
Meno
Klub
Zárobok (v dolároch)
1.
Cristiano Ronaldo
Al-Nassr
280 miliónov
2.
Lionel Messi
Inter Miami
130 miliónov
3.
Karim Benzema
Al-Ittihad
104 miliónov
4.
Kylian Mbappé
Real Madrid
95 miliónov
5.
Erling Haaland
Manchester City
80 miliónov
6.
Vinicius Jr.
Real Madrid
60 miliónov
7.
Mohamed Salah
Liverpool
55 miliónov
8.
Sadio Mane
Al-Nassr
54 miliónov
9.
Jude Bellingham
Real Madrid
44 miliónov
10.
Lamine Yamal
Barcelona
43 miliónov