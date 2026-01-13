Poliaka chcelo aj Atlético Madrid. Útočník napokon posilnil klub z Michaloviec

Ďalšou posilou futbalového klubu MFK Zemplín Michalovce sa stal Tomasz Walczak. Poľský útočník podpísal s účastníkom Niké ligy trojročný kontrakt do 31. decembra 2028.
Dvadsaťročný zakončovateľ by mal na hrote michalovského útoku nahradiť Gytisa Paulauskasa, ktorý odišiel do juhokórejského Jeju SK.
Talentovaný Walczak vyrastal v akadémii Legie Varšava a už ako 16-ročný debutoval v prvom tíme Wisly Plock.
O jeho služby mal záujem aj španielsky klub Atletico Madrid, ktorého dres oblieka slovenský reprezentačný obranca Dávid Hancko.
Walczak je šiestym Poliakom v MFK Zemplín – pred ním v klube hrávali bratia Daniel a Mateusz Pyrkovci, Gerard Bieszczad, Tomasz Nawotka a Dawid Kurminowski.
„K prvému kontaktu s Michalovcami prišlo už v lete minulého roka, avšak kluby medzi sebou nenašli spoločnú reč.
Dohodli sa až teraz a som veľmi rád, že môžem byť súčasťou mužstva. V novom kolektíve a prostredí sa cítim výborne. Nemôžem sa už dočkať, kedy nastúpim na prvý ligový zápas za Michalovce.
Mojou ambíciou je vyhrať s MFK Zemplín čo najviac zápasov. Prichádzam ako náhrada za Gytisa Paulauskasa, ktorý v Michalovciach odviedol kus dobrej roboty.
Verím, že budem pokračovať v jeho šľapajach a pomôžem mužstvu dobrými výkonmi a gólmi,“ uviedol pre oficiálny klubový web Michaloviec Walczak, ktorý sa do tréningového procesu pod vedením Antona Šoltisa zapojil začiatkom tohto týždňa.
Rodák z Plocku je druhou zimnou akvizíciou žlto-modrých, pred ním Michalovčania dotiahli slovenského krídelníka Patrika Daneka z Petržalky.