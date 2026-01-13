Poliaka chcelo aj Atlético Madrid. Útočník napokon posilnil klub z Michaloviec

Tomasz Walczak.
Tomasz Walczak. (Autor: X/Rakow Czestochova)
Vyrastal v akadémii Legie Varšava a už ako 16-ročný debutoval v prvom tíme Wisly Plock.

Ďalšou posilou futbalového klubu MFK Zemplín Michalovce sa stal Tomasz Walczak. Poľský útočník podpísal s účastníkom Niké ligy trojročný kontrakt do 31. decembra 2028.

Dvadsaťročný zakončovateľ by mal na hrote michalovského útoku nahradiť Gytisa Paulauskasa, ktorý odišiel do juhokórejského Jeju SK.

O jeho služby mal záujem aj španielsky klub Atletico Madrid, ktorého dres oblieka slovenský reprezentačný obranca Dávid Hancko.

Walczak je šiestym Poliakom v MFK Zemplín – pred ním v klube hrávali bratia Daniel a Mateusz Pyrkovci, Gerard Bieszczad, Tomasz Nawotka a Dawid Kurminowski.

„K prvému kontaktu s Michalovcami prišlo už v lete minulého roka, avšak kluby medzi sebou nenašli spoločnú reč.

Dohodli sa až teraz a som veľmi rád, že môžem byť súčasťou mužstva. V novom kolektíve a prostredí sa cítim výborne. Nemôžem sa už dočkať, kedy nastúpim na prvý ligový zápas za Michalovce.

Mojou ambíciou je vyhrať s MFK Zemplín čo najviac zápasov. Prichádzam ako náhrada za Gytisa Paulauskasa, ktorý v Michalovciach odviedol kus dobrej roboty.

Verím, že budem pokračovať v jeho šľapajach a pomôžem mužstvu dobrými výkonmi a gólmi,“ uviedol pre oficiálny klubový web Michaloviec Walczak, ktorý sa do tréningového procesu pod vedením Antona Šoltisa zapojil začiatkom tohto týždňa.

Rodák z Plocku je druhou zimnou akvizíciou žlto-modrých, pred ním Michalovčania dotiahli slovenského krídelníka Patrika Daneka z Petržalky.

Tabuľka Niké ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
18
12
3
3
38:26
39
V
P
P
V
V
2
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
18
11
5
2
34:13
38
V
V
V
R
V
3
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
18
11
2
5
34:18
35
V
P
V
V
V
4
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
18
10
4
4
42:25
34
P
P
P
V
V
5
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
18
7
4
7
28:30
25
V
P
P
V
P
6
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
18
7
3
8
28:28
24
P
V
P
V
P
7
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
18
5
5
8
20:26
20
R
V
V
R
P
8
FC TATRAN PrešovFC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
18
4
8
6
19:25
20
P
R
V
R
V
9
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
18
5
4
9
20:29
19
P
R
P
V
P
10
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
18
5
3
10
14:31
18
R
R
P
P
V
11
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
18
4
2
12
24:38
14
V
V
R
P
P
12
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
18
2
7
9
15:27
13
P
R
P
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

