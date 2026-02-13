Slovakian Express a Jašterí kráľ: Chlapec z Komárna desil po nástupe z lavičky

Slovenský útočník FC Middlesbrough Szilárd Németh (vľavo) bojuje o loptu s hráčom Fulhamu. (Autor: TASR / AP)
Pavol Spál|13. feb 2026 o 07:15
Slovenský rekordér v Premier League.

Tomáš Souček napísal české dejiny Premier League. V 26. kole zariadil West Hamu cennú remízu 1:1 s Manchestrom United a svojím 39. gólom v anglickej najvyššej súťaži zosadil z čela historických tabuliek Patrika Bergera.

Z defenzívneho stredopoliara sa stal najlepší český strelec v ére Premier League – a rekord, ktorý roky odolával, má nového majiteľa.

„Dlho som bol na rovnakej úrovni s Patrikom Bergerom, ktorý bol výnimočný hráč. Urobil som maximum, aby som ho prekonal,“ povedal Souček v rozhovore pre klubový web.

V drese West Ham United odohral v Premier League 206 zápasov, necelých sedem sezón. „Teraz je rekord môj a mám z neho veľkú radosť,“ pokračoval defenzívny stredopoliar.

Hrdý Čech

Krátko pred utorkovou polnocou prišla aj oficiálna gratulácia od národného tímu, ktorý na sociálnych sieťach zverejnil grafiku s jeho počinom. Souček nezabudol zdôrazniť, odkiaľ prišiel:

„Mám obrovskú radosť, že som to dokázal. Vždy som bol hrdý na to, odkiaľ pochádzam. Som z Českej republiky a chcem, aby na mňa boli ľudia doma hrdí,“ povedal čoskoro 31-ročný hráč.

VIDEO: Zostrih West Ham - Manchester United (gól Součeka od času 3:00)

Dlho to vyzeralo, že nebude mať ani na českú ligu. Skôr než prerazil v Slavii, odmietli ho vo Frýdku-Místku aj vo Vlašimi a na Žižkove si ho nechali len preto, že bol zadarmo.

A kde stojí Slovensko?

Ak má Česko Součka, Slovensko má Szilárda Németha. V rokoch 2001 až 2006 odohral slovenský útočník v Premier League 117 zápasov a strelil 23 gólov. To je slovenský rekord v najlepšej lige sveta.

Debutoval 25. augusta 2001 proti Evertonu. A svoje rozhodnutie nikdy neoľutoval.

Česi a Slováci v Premier League

Poradie

Meno

Tím

Počet gólov

1.

Tomáš Souček

West Ham

39

2.

Patrik Berger

Liverpool, Portsmouth, Aston Villa

38

3.

Milan Baroš 

Liverpool, Aston Villa, Portsmouth

28

4.

Szilárd Németh

Middlesbrough

23

5.

Timáš Rosický 

Arsenal 

19

6.

Martin Škrtel

Liverpool

16

„Neľutujem, že som šiel do Middlesbroughu. Bol som tam nadmieru spokojný. Prišli ponuky od moskovských klubov, ale to je o tom, ako sa človek na život pozerá.

Či chce hrať v najlepšej lige sveta, alebo ísť do Ruska či Turecka zarobiť si. Ja som si zvolil anglickú ligu a neurobil som zle,“ priznal Németh.

Pre jeho ťah na bránu a rýchlosť mu prischla prezývka „Slovakian Express“. No začiatky vôbec neboli idylické.

Deväť gólov je maximum

„Začiatky boli veľmi ťažké. Do klubu si ma vybrali známi tréneri Terry Venables a Bryan Robson, no krátko po mojom príchode ich vystriedal Steve McLaren, ktorý ma nepoznal. Okrem toho som hneď v prvý týždeň musel podstúpiť operáciu slabín a na dva mesiace som vypadol z hry,“ pokračoval.

Za Middlesbrough (2001 – 2006) odohral celkovo 146 zápasov a strelil 29 gólov, pričom v 65 prípadoch nastúpil ako náhradník. Vyhral anglický Ligový pohár. V sezóne 2003/2004 strelil Németh deväť gólov, čo je jeho maximum v jednom ročníku anglickej ligy.

Česi a Slováci v TOP 4 európskych ligách

Poradie

Meno

Tím

Počet gólov

1.

Marek Hamšík

SSC Neapol

100

2.

Patrik Schick

Sampdoria, AS Rím, Lipsko, Leverkusen 

96

3.

Pavel Nedvěd

Lazio Rím, Juventrus

73

4.

Jan Koller

Dortmund, AS Monaco

73

5.

Patrik Berger 

Dortmund, Liverpool, Portsmouth, Aston Villa

42

Jašterí kráľ

„O svoje miesto som musel veľmi tvrdo bojovať, čo sa mi podarilo. V priebehu troch rokov neostal v mužstve kameň na kameni, z 35 hráčov zotrvali v tíme len traja a ja som bol medzi nimi. Aj to o niečom svedčí,“ dodal.

O post útočníka bojoval s takými menami ako napríklad Alen Bokšič, Michael Rickets, Massimo Maccarone, Mark Viduka, Jimmy Floyd Hasselbaink.

Muž, ktorého prezývali aj The Lizard King (Jašterí kráľ) alebo Slovakian Express, si vybudoval menší kultový status najmä vďaka svojim gólovým oslavám a schopnosti skórovať po príchode z lavičky.

Gólový stopér

Premier League je najslávnejšia a najbohatšia liga sveta. Nikde inde nemajú futbalisti v priemere vyššie platy, nikde inde sa netočí viac peňazí. A z pohľadu slovenských fanúšikov ide o súťaž, ktorú tipujú najčastejšie.

Napriek tomu slovenskí hráči veľa šancí nedostali. Druhým najlepším slovenským strelcom v Premier League je paradoxne stopér Martin Škrtel.

Marek Hamšík (vľavo) a Martin Škrtel.
Marek Hamšík (vľavo) a Martin Škrtel. (Autor: ARCHÍV SME - Gabriel Kuchta)

V rokoch 2008 až 2016 odohral 242 zápasov (slovenský rekord), strelil 16 gólov a roky bol lídrom obrany Liverpoolu FC.

Ďalších sedem gólov si však pripísal ako vlastné. V tejto metrike je v histórii Premier League na druhom mieste spolu s ďalšími dvoma hráčmi. V sezóne 2013/14 stanovil rekord štyroch vlastných gólov v jednom ročníku, ktorý neskôr vyrovnal Lewis Dunk (2017/18).

Tretím najlepším Slovákom v Premier League je krajný obranca Vladimír Kinder s tromi gólmi.

Hamšík, veľká štvorka

Ak sa pozrieme na štyri najlepšie ligy sveta – anglickú, španielsku, nemeckú a taliansku – v ére samostatnosti Slovenska, jasným lídrom je Marek Hamšík.

V Serii A strelil 100 gólov. Potreboval na to 12 sezón a 408 zápasov. A nebol útočník. Aj preto je jeho bilancia mimoriadne cenná.

Za ním je výrazný odstup. Druhý je Marek Mintál s 32 gólmi v bundeslige. Väčšinu z nich nastrieľal v unikátnej sezóne 2004/05, keď sa s 24 gólmi stal najlepším strelcom súťaže.

Kubala žiaril v Barcelone

Ak započítame aj francúzsku ligu, na druhé miesto sa dostáva Róbert Vittek s 34 gólmi, z toho 26 strelil v bundeslige.

Hamšík je prvý aj v porovnaní s českými futbalistami. Najlepší Čech je Patrik Schick s 96 gólmi – a stále je aktívny hráč. Osemdesiat gólov strelil v bundeslige (Lipsko, Leverkusen) a šestnásť gólov si pripísal v talianskej lige (Sampdoria Janov, AS Rím).

A napokon historická poznámka: slovenským rekordérom zostáva budapeštiansky rodák Ladislav Kubala.

V španielskej lige nastrieľal v rokoch 1951 – 1965 celkovo 131 gólov a bol vyhlásený za najlepšieho hráča Barcelony 20. storočia.

Premier League

