Tottenham zabránil pohrome a zachránil tragickú sezónu. Arsenal oslávil titul víťazstvom

Futbalisti londýnskeho Tottenhamu sa zachránili v anglickej Premier League.
V nedeľnom stretnutí záverečného 38. kola zdolali na domácom štadióne Everton 1:0 po góle Joaa Palhinhu zo 43. minúty.
Skončili tak na 17. priečke o dva body pred West Hamom, ktorému nepomohlo ani víťazstvo 3:0 nad Leedsom a zostúpil do druhej najvyššej súťaže.
„Kladivári“ tak v trojici zostupujúcich doplnili Burnley a Wolverhampton.
Práve tieto dva tímy sa stretli vo vzájomnom súboji a slovenský brankár Martin Dúbravka sledoval z lavičky Burnley remízu 1:1, ktorá „vlkov“ udržala na poslednom mieste.
Bývalý Dúbravkov spoluhráč Bruno Fernandes vytvoril nový rekord v počte gólových prihrávok v jednej sezóne PL, keď pomohol Manchestru United k víťazstvu na pôde Brightonu svojou 21. asistenciou.
Prekonal tak zápisy Thierryho Henryho a Kevina De Bruyneho, keď po jeho prihrávke Patrick Dorgu v 33. minúte otvoril skóre.
Fernandes sa zapísal aj do streleckej listiny, v 48. minúte skóroval na konečných 3:0 pre „červených diablov“.
Liverpool na štadióne Anfield remizoval s Brentfordom 1:1, pričom s červeným dresom sa lúčili Mohamed Salah a Andrew Robertson. Hosťujúcim „včelám“ po tomto výsledku ušla účasť v pohárovej Európe.
Na tróne vystriedal Liverpool už v predstihu londýnsky Arsenal, ktorý aj s najmladším hráčom v histórii PL v základnej zostave Maxom Dowmanom zakončil majstrovskú sezónu výhrou 2:1 na pôde Crystal Palace.
Emotívne chvíle prežívali aj fanúšikovia na štadióne Etihad, kde sa domáci Manchester City lúčil s trénerom Pepom Guardiolom aj stredopoliarom Bernardom Silvom a obrancom Johnom Stonesom.
„Citizens“ podľahli Aston Ville 1:2, keď sa o oba presné zásahy hostí postaral Ollie Watkins.
Najlepším strelcom ročníka najvyššej anglickej súťaže sa stal s 27 gólmi Erling Haaland. Nórsky kanonier sledoval duel z tribúny.
Chelsea si v nasledujúcom ročníku nezahrá v pohárovej Európe. Naopak, radoval sa nováčik zo Sunderlandu, ktorý ju zdolal 2:1 a vybojoval si postup do Európskej ligy, kde bude hrať aj Bournemouth.
V kvalifikácii Konferenčnej ligy sa predstaví Brighton a Ligu majstrov budú hrať Arsenal, Manchester City, Manchester United, Aston Villa a Liverpool.
Premier League - 38. kolo
Brighton & Hove Albion - Manchester United 0:3 (0:2)
Góly: 33. Dorgu, 44. Mbeumo, 48. Fernandes
Burnley FC - Wolverhampton Wanderers 1:1 (0:1)
Góly: 47. Flemming - 5. Armstrong (z 11 m)
/M. Dúbravka (Burnley) celý zápas na lavičke náhradníkov/
Crystal Palace - Arsenal FC 1:2 (0:1)
Góly: 89. Mateta - 42. Jesus, 48. Madueke
Fulham FC - Newcastle United 2:0 (1:0)
Góly: 20. Diop, 80. Ciarney
Liverpool FC - Brentford FC 1:1 (0:0)
Góly: 58. Jones - 64. Schade
Manchester City - Aston Villa 1:2 (1:0)
Góly: 23. Semenyo - 47. a 61. Watkins
Nottingham Forest - AFC Bournemouth 1:1 (1:0)
Góly: 34. Gibbs-White - 54. Tavernier
Sunderland AFC - Chelsea FC 2:1 (1:0)
Góly: 25. Hume, 50. Gusto (vlastný) - 56. Palmer, ČK: 62. Fofana (Chelsea)
Tottenham Hotspur - Everton FC 1:0 (1:0)
Gól: 43. Palhinha
West Ham United - Leeds United 3:0 (0:0)
Góly: 67. Castellanos, 79. Bowen, 90.+4 Wilson