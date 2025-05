Rigo patrí v Baníku Ostrava k lídrom: Dúfam, že si to prenesiem aj na EURO U21

Stredopoliar verí, že si toto nastavenie prenesie aj do reprezentácie 21-ročných, ktorú čakajú v júni domáce majstrovstvá Európy .

Rigo prišiel do Ostravy pred necelými dvoma rokmi, v tejto sezóne pravidelne nastupoval a pomohol tímu k tretiemu miesto.

To je pre Baník najlepšie umiestnenie od roku 2010 a po štrnástich rokoch zabojuje o Európsku ligu, ktorej kvalifikáciu začne v druhom predkole.

„V Baníku patrím k lídrom a dúfam, že to prenesiem aj do dvadsaťjednotky. Veľmi sa na to teším, s rodičmi sa o tom rozprávam už dlhší čas," uviedol Rigo na zraze v Šamoríne.