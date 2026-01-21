VIDEO: Z trojice Slovákov nastúpil len Rigo. V Anglicku si otvoril strelecký účet

Tomáš Rigo oslavuje gól v drese Stoke City. (Autor: REUTERS)
21. jan 2026 o 21:36
Tomáš Rigo otvoril skóre v zápase proti Middlesbrough.

Slovenský futbalista Tomáš Rigo si otvoril účet v drese anglického Stoke City v druhej najvyššej súťaži Championship.

Slovenský stredopoliar sa presadil v zápase proti FC Middlesbrough už v 15. minúte.

VIDEO: Tomáš Rigo a jeho gól

Rigo napriahol spoza šestnástky, čím prekvapil brankára Solomona Brynna. Pre slovenského futbalistu ide o prvý gól v drese Stoke City v doterajších dvadsiatich zápasoch.

V zápase mohli nastúpiť ešte ďalší dvaja Slováci - Robert Boženík za domácich a za hostí David Strelec.

Prvý menovaný má však poranené rameno, Strelec nefiguruje ani na striedačke.

Tabuľka Championship

Anglicko

dnes 21:36
