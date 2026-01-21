VIDEO: Z trojice Slovákov nastúpil len Rigo. V Anglicku si otvoril strelecký účet

Slovenský futbalista Tomáš Rigo si otvoril účet v drese anglického Stoke City v druhej najvyššej súťaži Championship.
Slovenský stredopoliar sa presadil v zápase proti FC Middlesbrough už v 15. minúte.
VIDEO: Tomáš Rigo a jeho gól
Rigo napriahol spoza šestnástky, čím prekvapil brankára Solomona Brynna. Pre slovenského futbalistu ide o prvý gól v drese Stoke City v doterajších dvadsiatich zápasoch.
V zápase mohli nastúpiť ešte ďalší dvaja Slováci - Robert Boženík za domácich a za hostí David Strelec.
Prvý menovaný má však poranené rameno, Strelec nefiguruje ani na striedačke.