Tomáš Rigo chce hrať spolu s Boženíkom. Druholigista však musí zvýšiť prestupovú čiastku

„Stoke City ho chce a podľa mojich informácií sa aj hráčovi táto možnosť páči,“ uviedol pre český web iSport.cz redaktor a ostravský insider Michal Kvasnica.

„Stoke hrá rýchly futbal, čo Rigovi vyhovuje. Ak bude mať okolo seba rýchlych krídelníkov, ktorým bude rozdávať lopty, mohol by mať veľmi dobré čísla. A to by mu mohlo otvoriť cestu do Premier League," doplnil žurnalista.

Podľa Kvasnicu je Baník pri rokovaniach opatrný a pôvodne by chcel začať na sume okolo 6 miliónov eur.

„Myslím si však, že narazia na limity trhu. Podľa mňa bude suma okolo 4 miliónov ideálna. Navyše, ak do zmluvy zahrnú aj percentá z ďalšieho predaja, Ostrava z toho môže ťažiť aj v budúcnosti,“ dodal.