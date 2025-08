Mal lukratívnu ponuku z Ruska, povedal nie. Mám nejaké hodnoty, hovorí Boženík

"Ak to berieme ako ročný zárobok, tak by to bolo štyrikrát viac ako v Boaviste," priznal Róbert Boženík.

Jednať sa malo o ponuku z Lokomotivu Moskva. Predtým sa o jeho služby zaujímal CSKA Moskva.

„Som zásadový človek a mám nastavené nejaké hodnoty v živote, preto som ponuku neprijal.

Tým, že človek je zodpovedný za svoju rodinu, oboch rodičov, ovplyvnil by som veľa životov. Tie peniaze by ma neurobili šťastným a nestáli by mi za to, že by som svojím rozhodnutím zničil životy niekomu inému,“ vyhlásil Boženík v podcaste VAR.