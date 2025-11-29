Bobček pokračuje v úlohe kanoniera, slovenského brankára si vychutnal dvakrát

Slovenský futbalista Tomáš Bobček pomohol Lechii Gdansk dvoma gólmi k víťazstvu 5:1 nad Termalicou Nieciecza v 17. kole poľskej Ekstraklasy.
Dvadsaťštyriročný útočník prekonal krajana Adriána Chovana v bráne hostí v 16. minúte z penalty a druhý presný zásah pridal v 54. minúte, keď zakončil zblízka do odkrytej brány po prihrávke z pravého krídla.
Bobček tak má na konte už 11 gólov v aktuálnom ročníku najvyššej poľskej súťaže. V súboji dvoch tímov zo spodných priečok tabuľky bol na trávniku do 74. minúty.