Bobček pokračuje v úlohe kanoniera, slovenského brankára si vychutnal dvakrát

Tomáš Bobček (vpravo) sa raduje z gólu (Autor: Lechia Gdańsk)
TASR|29. nov 2025 o 16:50
Na konte má už 11 gólov.

Slovenský futbalista Tomáš Bobček pomohol Lechii Gdansk dvoma gólmi k víťazstvu 5:1 nad Termalicou Nieciecza v 17. kole poľskej Ekstraklasy.

Dvadsaťštyriročný útočník prekonal krajana Adriána Chovana v bráne hostí v 16. minúte z penalty a druhý presný zásah pridal v 54. minúte, keď zakončil zblízka do odkrytej brány po prihrávke z pravého krídla.

Bobček tak má na konte už 11 gólov v aktuálnom ročníku najvyššej poľskej súťaže. V súboji dvoch tímov zo spodných priečok tabuľky bol na trávniku do 74. minúty.

Tabuľka Ekstraklasy

Ekstraklasa

    dnes 16:50|1
