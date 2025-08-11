VIDEO: Slovák dal gól a asistoval pri ďalšom. Lechia Gdansk napriek tomu doma iba remizovala

Tomáš Bobček z Lechie Gdansk strieľa gól.
Tomáš Bobček z Lechie Gdansk strieľa gól. (Autor: TASR/PAP)
TASR|11. aug 2025 o 21:17
Po štvrtom kole má na konte dve remízy a dve prehry.

GDANSK. Slovenský futbalový útočník Tomáš Bobček si v pondelkovom dueli poľskej ligy pripísal gól i asistenciu, jeho Lechia Gdansk však po remíze s Motorom Lublin 3:3 naďalej čaká na prvé víťazstvo.

Po štvrtom kole má na konte dve remízy a dve prehry, v neúplnej tabuľke je na poslednom mieste.

Pre Bobčeka to bol už piaty gól v prebiehajúcom ligovom ročníku a figuruje na čele tabuľky strelcov celej súťaže.

VIDEO: Zostrih zápasu Lechia Gdansk - Motor Lublin

Proti Motoru najskôr v 3. minúte prihral na úvodný gól stretnutia, v nadstavení prvého polčasu potom vyrovnal na priebežných 2:2. Bobček hral do 76. minúty, celý zápas absolvoval jeho spoluhráč a krajan Matúš Vojtko.

