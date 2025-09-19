Arsenal po dlhých rokoch opúšťa poradca a člen predstavenstva, štruktúra klubu sa zmení

Lewis bol počas celého obdobia verným spoločníkom rodiny Stana Kroenkeho.

LONDÝN. Anglický futbalový klub FC Arsenal opúšťa dlhoročný poradca a člen predstavenstva Tim Lewis.

V londýnskom klube radil spoločnosti KSE od roku 2007, v marci 2023 sa stal podpredsedom.

Šesťdesiatdvaročný právnik bol dôležitou súčasťou tímu Stana Kroenkeho, ktorý v roku 2007 prvýkrát vstúpil do štruktúr Arsenalu.

O štyri roky neskôr sa Kroenkeho spoločnosť KSE stala väčšinovým vlastníkom a v roku 2018 prebrala nad klubom plnú kontrolu.

Lewis bol počas celého obdobia verným spoločníkom rodiny Stana Kroenkeho. Okrem toho pomohol Arsenalu prekonať pandémiu COVID-19 a v roku 2022 zohral kľúčovú rolu pri dohode o novej zmluve pre trénera Mikela Artetu.

Za návrat Eberechiho Ezeho môžu fanúšikovia ďakovať aj Lewisovi, ktorý má blízky vzťah s majiteľom Crystal Palace.

V Arsenale by sa tak mala v najbližšom období meniť štruktúra vedúcich pozícií. Pri záležitostiach okolo klubu sa čoraz viac angažuje syn Stana - Josh Kroenke.

Na pozíciu generálneho riaditeľa (CEO) sa zároveň posunie doterajší výkonný riaditeľ Richard Garlick.

„Sme nesmierne šťastní, že sa Richard môže posunúť na pozíciu generálneho riaditeľa.

V našom klube má enormný vplyv na všetkých frontoch a práve s ním chceme naďalej bojovať o trofeje a byť finančne stabilní,“ povedal na jeho adresu Josh Kroenke prostredníctvom oficiálnej stránky klubu.

