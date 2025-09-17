Partey vyhlásil, že je nevinný. Pred súdom čelí piatim obvineniam zo znásilnenia

BRATISLAVA. Stredopoliar Villarrealu Thomas Partey sa v stredu postavil pred londýnsky súd, kde vyhlásil, že je nevinný v prípade obvinení zo znásilnenia a sexuálneho napadnutia troch žien.
Ghanský reprezentant čelí piatim obvineniam zo znásilnenia vo vzťahu k dvom ženám a jednému obvineniu zo sexuálneho napadnutia tretej ženy. Tieto skutky sa mali odohrať medzi aprílom 2021 a júnom 2022.
Údajné trestné činy sa mali stať ešte v čase, keď Partey pôsobil v anglickom Arsenale. Ten opustil počas tohto leta a následne podpísal zmluvu so španielskym Villarrealom.
Tridsaťdvaročný futbalista sa objavil pred súdom Southwark Crown Court, kde prehovoril len natoľko, aby potvrdil svoje meno, dátum narodenia a vyhlásil sa za nevinného.
Partey bol následne prepustený na kauciu. Súd stanovil začiatok procesu na 2. novembra 2026, pričom sa očakáva, že potrvá šesť až osem týždňov.
Do Arsenalu prišiel v roku 2020 z Atlética Madrid za 50 miliónov eur (59,2 mil. USD) a stal sa dôležitým členom základnej zostavy londýnskeho klubu. Jeho kontrakt sa skončil na konci júna tohto roka.
Partey nastúpil za Villarreal aj v utorkovom zápase Ligy majstrov proti najväčšiemu rivalovi Arsenalu – Tottenhamu Hotspur.
Do hry zasiahol v druhom polčase, no zakaždým, keď sa dotkol lopty, ho fanúšikovia Spurs hlasno vypískali.