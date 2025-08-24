VIDEO: Gólovú premiéru absolvoval v MLS aj Müller. Strelil najneskorší gól v klubovej histórii

Thomas Müller oslavuje víťazstvo Vancouveru Whitecaps.
Thomas Müller oslavuje víťazstvo Vancouveru Whitecaps. (Autor: TASR/AP)
24. aug 2025
Gólom zariadil víťazstvo svojho nového zamestnávateľa.

VANCOUVER. Nemecký futbalista Thomas Müller si v noci na nedeľu otvoril strelecký účet v zámorskej MLS. Tridsaťpäťročný ofenzívny univerzál pri svojom debute v základnej zostave Vancouveru Whitecaps zariadil víťazstvo svojho tímu proti St. Louis City 3:2.

Müller sa strelecky presadil v 14. minúte nadstavenia druhého polčasu, čo bol najneskorší gól Whitecaps v klubovej histórii.

Svoj prvý presný zásah v novom pôsobisku zaznamenal z pokutového kopu.

„Bol to pre mňa úžasný moment. Bol som pod tlakom, pretože pri penalte máte dobrú šancu skórovať. Ale čo sa stane ak miniete? Potom médiá píšu: ´Thomas Müller nepremenil penaltu´. Tento tlak mám rád a bolo veľmi príjemné streliť gól pred našimi fanúšikmi,“ citovala majstra sveta z roku 2014 agentúra DPA.

VIDEO: Gól Thomasa Müllera

Whitecaps sú momentálne na treťom mieste Západnej konferencie, čo by im zaručilo miestenku v play off.

Müller posilnil kanadský klub v lete po tom, čo s ním Bayern Mníchov nepredĺžil zmluvu po 25 rokoch v metropole Bavorska.

    dnes 11:55
