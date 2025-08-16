Müllera čaká premiéra v MLS. Potrebujem sa zlepšiť a chcem rýchlo zapadnúť, hovorí

VANCOUVER. Nemeckého futbalového reprezentanta Thomasa Müllera čaká počas víkendu premiérový ligový zápas mimo rodnej krajiny.
V zámorskej Major League Soccer (MLS) bude 35-ročný útočník po odchode z Bayernu Mníchov hrať za Vancouver Whitecaps.
Müller opustil Bayern po 25 rokoch, keď mu v lete neponúkli novú zmluvu. Napokon si za svoju novú klubovú adresu vybral Vancouver, kde podpísal zmluvu do konca sezóny s opciou na ďalší ročník.
„Stále sa adaptujem a potrebujem sa zlepšiť. Chcem čo najskôr zapadnúť, bez ohľadu na to, že sezóna je vo svojej záverečnej tretine,“ cituje agentúra DPA Müllera.
Nemecký reprezentant si postupne zlepšuje v angličtine, aby dokázal lepšie komunikovať s novými spoluhráčmi a realizačným tímom.
Pre Müllera bude pôsobenie vo Whitecaps len druhou klubovou adresou v profesionálnej kariére. Na svoj debut sa teší v noci na nedeľu SELČ v dueli proti Houstonu Dynamo.
„Bude na ihrisku, uvidíme ako dlho,“ povedal pred zápasom tréner Vancouveru Jesper Sörensen.