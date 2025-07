Müllerov najpamätnejší moment v Bayerne je gól vo finále Ligy majstrov: Bola to jednoducho explózia

Müller vtedy poslal svoj tím hlavou do vedenia v 82. minúte, no už o päť neskôr vyrovnal Didier Drogba a anglický tím napokon vyhral v jedenástkovom rozstrele 4:3.

MNÍCHOV. Nemecký futbalista Thomas Müller si krátko pred odchodom z Bayernu Mníchov zaspomínal na najlepšie momenty v drese rekordného nemeckého majstra a za ten najpamätnejší označil svoj gól vo finále Ligy majstrov v roku 2012 do siete londýnskej Chelsea.

Finále sa hralo na domovskom štadióne Bayernu v Allianz Aréne.

„Bol to najšialenejší moment. Bola to jednoducho explózia, na štadióne, v meste. Bol to najintenzívnejší okamih v mojej kariére,“ povedal tridsaťpäťročný útočník pre televíziu CBS.