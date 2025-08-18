VIDEO: Müller si odbil premiéru v MLS. Jeho Vancouver však iba remizoval

Thomasa Müllera vítajú fanúšikovia Vancouveru Whitecaps.
Thomasa Müllera vítajú fanúšikovia Vancouveru Whitecaps. (Autor: TASR/AP)
TASR|18. aug 2025 o 08:52
ShareTweet0

Výsledok je sklamaním, priznal.

VANCOUVER. Nemecký futbalista Thomas Müller absolvoval v nedeľu debut v zámorskej MLS. Tridsaťpäťročný útočník nastúpil v 61. minúte za Vancouver Whitecaps, ktorí remizovali s Houstonom Dynamo 1:1.

Dlhoročná opora Bayernu Mníchov krátko po príchode na ihrisko skórovala, no gól neplatil pre ofsajd.

„Zmiešané pocity. Publikum bolo úžasné, ale výsledok je sklamaním,“ povedal majster sveta z roku 2014 podľa agentúry AFP.

VIDEO: Zostrih zápasu Vancouver Whitecaps - Houston Dynamo

Müllera privítalo 26.301 divákov. Whitecaps oficiálne predstavili svoju posilu vo štvrtok, po podpise kontraktu do roku 2025 s opciou na ďalšiu sezónu.

Remíza udržala Vancouver na 3. mieste Západnej konferencie MLS so 46 bodmi. O vyrovnanie Houstonu sa v nadstavenom čase postaral Artur.

Tabuľka MLS

MLS

    Thomasa Müllera vítajú fanúšikovia Vancouveru Whitecaps.
    Thomasa Müllera vítajú fanúšikovia Vancouveru Whitecaps.
    VIDEO: Müller si odbil premiéru v MLS. Jeho Vancouver však iba remizoval
    dnes 08:52
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Ďalšie súťaže»MLS»VIDEO: Müller si odbil premiéru v MLS. Jeho Vancouver však iba remizoval