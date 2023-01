Leicester získal krátkodobú posilu, hráč Šachtaru prichádza na hosťovanie

LONDÝN. Brazílsky futbalista Tete podpísal krátkodobú zmluvu s Leicestrom City.

Dvadsaťdvaročný krídelník prišiel do anglického klubu z Lyonu, kam zamieril v marci 2022 po pozastavení zmluvy so Šachtarom Doneck. Do ukrajinského klubu by sa mal vrátiť 1. júla.

VIDEO: Predstavenie Teteho na Twitteri Leicestru City