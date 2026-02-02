Nekončiaca smola nemeckého brankára. Ter Stegen sa opäť vážne zranil, stihne MS?

Nemecký futbalový brankár Marc-Andre ter Stegen utrpel zranenie stehenného svalu v sobotňajšom stretnutí španielskej La Ligy na ihrisku Realu Ovieda.
Tridsaťtriročný hráč Girony síce zápas dochytal, podľa španielskych médií sa však zdravotné problémy ukázali byť vážnejšie, ako sa pôvodne predpokladalo. Ter Stegen by mohol byť mimo hry aj viac ako dva mesiace.
Ter Stegen zamieril do Girony pred dvoma týždňami na hosťovanie z FC Barcelona po tom, čo stratil post tímovej jednotky.
Po operácii chrbta vynechal stretnutia od júla do decembra minulého roka a jeho cieľom bolo získať v novom pôsobisku minutáž, ktorá by mu zabezpečila miesto v reprezentácii Nemecka na MS v USA, Mexiku a Kanade.
Tréner nemeckého národného tímu Julian Nagelsmann sa vyjadril, že ter Stegena vezme na záverečný šampionát iba v prípade, že bude pravidelne chytať.
Girona ani materský klub FC Barcelona oficiálne zranenie nepotvrdili. Rádio Cadena SER uviedlo, že Barca je si vedomá situácie a nevylúčila ter Stegenov predčasný návrat do metropoly Katalánska, ak by zranenie bolo vážne. Informovala agentúra DPA.