Ter Stegen opäť trénuje. V tíme však čelí silnej konkurencii: Joan má veľký potenciál, vraví Flick

Na klubovej adrese aj v reprezentácii čelí neistej budúcnosti.

Nemecký futbalový brankár Marc-Andre ter Stegen sa v pondelok po zranení vrátil do tímového tréningu FC Barcelona. Na klubovej adrese aj v reprezentácii čelí neistej budúcnosti, keďže jednotkou Kataláncov sa stal od novej sezóny Joan Garcia.

Ten posilnil Barcelonu v lete, keď prišiel z tímu mestského rivala z Espanyolu a s jeho výkonmi panuje spokojnosť.

„Joan má veľký potenciál a skvelé kvality v bráne, ale aj v práci s nohami. Dodáva nám veľa sebavedomia,“ povedal tréner „blaugranas“ Hansi Flick, ktorého krajan ter Stegen by mal opustiť klub po 11 rokoch. V lete podstúpil nemecký brankár operáciu chrbta.

Odchod a zisk pozície tímovej jednotky v inom klube má byť aj v záujme ter Stegena, ktorý má platnú zmluvu do roku 2028.

Tréner nemeckej reprezentácie Julian Nagelsmann vyhlásil, že brankára Barcelony vezme na budúcoročné MS v USA, Kanade a Mexiku iba v prípade, že bude hrať pravidelne. Informovala agentúra DPA.

