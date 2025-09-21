Prešovu sa stalo presne to, čo nechcel. Hráči zostali ako obarení, vravel Cifranič

PREŠOV. Nováčik z Prešova dokázal aj v štvrtom zápase vypredať nový štadión, ale opäť sa mu nepodarilo fanúšikom dopriať radosť z víťazstva.
O osude zápasu s Ružomberkom sa v podstate rozhodlo hneď v úvode.
Ružomberčania dokonale zaskočili domácich hneď z prvej akcie. Po dlhom nákope z vlastnej polovice sa za obranu na krídle dostal kapitán Jan Hladík, jeho prudký center na päťku našiel Martina Bačíka, ktorý po 22 sekundách poslal hostí do vedenia.
V ôsmej minúte mohol vyrovnať domáci Stanislav Olejník. Dobrý center Martina Regáliho však nedokázal v súboji s brankárom Dominikom Ťapákom poslať do siete hneď a ďalšiu jeho snahu zmaril obranca Alexander Mojžiš, ktorý upratal loptu skákajúci na bránkovej čiare do bezpečia.
Výborný úvod hostí zavŕšil po necelých jedenástich minútach Tomáš Král, ktorý gólovou hlavičkou po výborne rozohranom prvom rohu zvýšil na dvojgólový rozdiel. Domáci boli od tohto momentu herne lepším mužstvom, ale napokon už vývoj zápasu nedokázali zvrátiť v svoj prospech.
Stalo sa to, čo nechceli
„Ja prvý som po víťazstve v Michalovciach brzdil eufóriu a upozorňoval hráčov, aby sme ostali nohami na zemi. Stalo sa presne to, čo sme nechceli.
Nenastúpili sme so zápasu tak dobre nastavení ako v Michalovciach a hneď z prvej akcie sme dostali gól, čo je pre tak dobre do defenzívy organizované mužstvo ako Ružomberok veľká výhoda.
Celé sa to zosypalo. Hráči zostali ako obarení a potom samozrejme pracuje hlava, psychika a tak ďalej,,“ konštatoval po zápase domáci tréner Vladimír Cifranič.
Aj podľa neho bolo okrem zbabraného úvodu druhým rozhodujúcim momentom zbytočné vylúčenie domáceho kapitána Patrika Šimka po necelej hodine hry.
Po ďalšom ružomberskom taktickom odnášaní lopty po odpískaní, ktoré rozhodca Erik Gemzický trestal celý len dohováraním, sa na zemi ocitol domáci Filip Souček, strhla sa mela, Šimko poslal fackou k zemi Bačíka a išiel pod sprchy.
„Cez polčas som upozorňoval hráčov na to, aby sme sa nenechali uniesť. Aby sme boli stále trpezliví a verili tomu, čo robíme a že ten zápas sa dá ešte zvrátiť nejakým kontaktným gólom a možno striedaniami,“ dodal Cifranič.
Hosťom stačili len tri minúty na to, aby vylúčenie Šimka využili na tretí gól. Dal ho dokonca Hladík, ktorý celú situáciu predtým vyprovokoval.
A opäť bol na začiatku akcie dlhý pas z vlastnej polovice, po ktorom sa za obranu domácich dostal Lukáš Fila. Jeho strelu domáci brankár Pavol Bajza ešte vyrazil, ale dorážke Hladíka už zabrániť nedokázal.
Na lavičke ešte gól neoslavoval
Aj v oslabení sa domáci dokázali dostať k tlaku na súperovu bránku a napokon sa jedenásť minút pred koncom dočkali aj gólu. Striedajúci Heider Morim našiel dlhým pasom dobre si zbiehajúceho Martina Regáliho, ktorý sa ocitol sám pred brankárom Ťapajom a dostal loptu do siete.
Asistent rozhodcu František Ferenc odmával ofsajd, ktorý ešte preveroval VAR a Regáli svoj gól napokon oslavoval už na lavičke, keďže medzitým striedal
„Vedel som, že to bude tesné. Som rád, že to napokon gól bol, hoci sa mi ešte nestalo, aby som ho oslavoval až na lavičke,“ pousmial sa prešovský krídelník, ktorý hovoril aj o samotnom zápase a aj o vylúčení.
„Zápas sme si prehrali sami v úvode. Bola tam z našej strany možno trochu nekoncentrácia a Ružomberok nás potrestal hneď v prvej minúte a potom z prvého rohu, hoci sme vedeli, že tie štandardky majú silné.
To sú veci, ktoré by sa nemali stávať. Lebo sme sa na to pripravovali. Potom sme ich v poli jasne prehrali a prehrali sme ich aj o desiatich a nakoniec sme ten zápas aj tak prehrali.
Každý jeden z nás veľmi chce, lebo chceme to chceme vrátiť tým ľuďom, čo tu chodia. Je tu stále vypredané. oni nás ženú a možno my domáci hráči to nesieme troška ťažšie, keď tie výsledky, najmä doma, nie sú také, ako by sme chceli. A z toho potom možno pramení to, čo sa stalo,“ povedal Regáli.
Po rokoch šesťbodové derby v Košiciach
Určite všetkých prešovských hráčov asi najviac mrzelo to, že nedokázali ani na štvrtý pokus potešiť zaplnený nový štadión víťazstvom. Regáli dokonca priznal, že plné tribúny im možno trochu zväzujú nohy.
„Ale nechcem sa na to nejak vyhovárať. Chceme doručiť to víťazstvo pre tých našich fanúšikov, lebo cítime neskutočnú podporu v celom meste. Ja som nesmierne rád za každého fanúšika a verím, že aj najbližší domáci zápas bude vypredaný. My v každom zápase robíme maximum preto, aby sme mali čo najviac bodov,“ zdôraznil.
Už o týždeň čaká nováčika veľké derby u susedov v Košiciach, ktoré prehrali v Skalici tretí zápas v rade a s chudobnými troma bodmi sa krčia prekvapujúco na dne tabuľky s trojbodovou stratou práve na svojho odvekého rivala.
„Derby tu nebolo roky a ja sa na neho nesmierne teším. Som presvedčený o tom, že tam bude skvelá kulisa a my sa na neho musíme pripraviť. Musíme spraviť všetko preto, aby sme priniesli nejaké body,“ povedal Regáli.
Hladík priznal zámer
Na víťazstvo v Prešove určite nikdy nezabudne 18-ročný ružomberský talent Martin Bačík, ktorý si expresným gólom otvoril strelecký účet v najvyššej súťaži.
„Skvelý pocit. Ja som tam iba nastavil nohu a padlo to tam, tak som veľmi rád. Bol som tam, kde som mal byť. Získali sme určite cenné body v tejto súťaži, lebo tu nie je slabý súper. A tieto si vážime o to viac, že sú zvonku,“ povedal po zápase Bačík.
Mužom zápasu bol však ružomberský kapitán Jan Hladík, ktorý bol pri všetkom dôležitom. Prihrával na prvý gól, bol na začiatku situácie, ktorá viedla k červenej karte pre domácich a tretím gólom zasadil Prešovu definitívne k. o.
„Vedel som, že Souček to vyhrotí. Poznáme sa, takže možno on to celé vyprovokoval a stálo ich to červenú kartu,“ priznal Hladík. O výsledku rozhodol podľa neho najmä snový vstup do zápasu.
„Vedeli sme, o čo hráme a vedeli sme, že tu nebude jednoduché prostredie. Mali sme snový vstup do zápasu a to nás asi nakoplo. Chceli sme hneď od začiatku vytvoriť tlak, podarilo sa nám dať dva rýchle góly a potom sme si to strážili,“ dodal.
Ružomberok vstáva z popola
Po úvodných piatich prehrách získal Ružomberok v posledných troch zápasoch sedem bodov za domácu remízu so Žilinou a dve víťazstvá na ihriskách súperov, v Trenčíne a Ružomberku.
„Vrátili sa niektorí zranení hráči, nabrali kondíciu a už vydržíme dlhšie ako šesťdesiat minút,“ hľadal príčiny ružomberského vstávania z popola Hladík, ktorý si ale nemyslí, že sú z najhoršieho vonku.
„V treťom zápase po sebe sme dali tri góly. To je skvelé, ale musíme pracovať ďalej. Stále je to len druhé víťazstvo. Ale chceme na to určite nadviazať a chceme takto pokračovať. Som za to hrozne rád, pretože makáme na tréningoch a v zápase sa nám to vypláca. Síce sme dnes sme nepredviedli pekný futbal, ale berieme tri body,“ skonštatoval.
Podľa trénera Ondřeja Smetanu ani počas katastrofálneho úvodu ligy nebol Ružomberok nikdy mužstvom, ktoré by sa cítilo nejak ohrozené. „Ani v tých predchádzajúcich zápasoch som nemal pocit, že by sme boli tím, ktorý tie zápasy jasne prehral a nemal šancu na víťazstvo. Tím sa tvorí a nedá sa to celé zložiť za týždeň či mesiac.
Stále máme dlhodobo zranených šesť hráčov, ktorí sú nosní a mohli by byť v základnej zostave, dnes pribudli ďalší. S tým bojujeme a stále potrebujeme čas,“ dodal Smetana.
Jeho zverencov čaká v strede týždňa pohárový zápas na ihrisku treťoligového Kežmarku a potom o týždeň zápas s Podbrezovou, v ktorom budú bojovať o prvé domáce ligové víťazstvo.