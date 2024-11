Nie je normálne, aby amatéri cestovali za profíkmi 400 kilometrov, hromží tréner treťoligistu

V ostatnom priebehu súťaže mali vždy výhodu domáceho prostredia nižšie postavené tímy. Platí to aj pre osemfinálové zápasy, no už s jednou výnimkou.

LIČARTOVCE. Postup do piateho kola pohárovej súťaže Slovnaft Cup si vybojovali aj tri tímy z tretej ligy.

Rača je štvrtý tím tretej ligy Západ. Ak by jej žreb prisúdil napríklad posledné Komárno z Niké ligy, hrala by doma.

„Chalani chodia do práce, škôl a teraz si museli zobrať dva dni dovolenky. A to nám neuvoľnili všetkých hráčov, takže cestujeme aj s dorastencami. Aký bude mať teraz ten zápas úroveň, neviem...,“ dodal s povzdychom.

Stretnutie sa pre rekonštrukčné práce na štadióne v Prešove hrá v Ličartovciach. Pre vysoký dátum je výkop už o 13:00 h, a tak Rača musela cestovať na východ už deň pred duelom.

„Na domácich nebudem hádzať vinu, oni za to nemôžu. Ako som však hovoril, treba prehodnotiť, či by amatéri nemali mať výhodu domáceho prostredia aj v tejto fáze. Či je to spravodlivé?,“ uviedol Šarmír.