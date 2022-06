Neapol mal platiť za prestup hráčmi. Jeden priznal, že tam nikdy nebol

Talianska futbalová federácia (FIGC) preveruje Osimhenov prestup i desiatky ďalších v rámci vyšetrovania umelého navyšovania transferových hodnôt hráčov, aby si kluby upravili účtovníctvo.

Prestup nigérijského útočníka pritom medzi prípadmi vyčnieva. Výška prestupovej čiastky bola oficiálne 70 miliónov, plus 10 miliónov v bonusoch, no Neapol zaplatil časť z tejto sumy transferom štyroch hráčov do Lille.