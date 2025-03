Rozhodol rýchly gól. Mladí Slováci vstúpili do druhej fázy kvalifikácie ME prehrou

Martin Žamba, tréner Slovenska do 17 rokov: "Za dnešný zápas som na chlapcov hrdý. Proti veľmi silnému Taliansku podali jeden kvalitný konsolidovaný výkon. Úvod zápasu patril Talianom, nám sa naopak nedarilo dlhšie podržať loptu na súperovej polovici. Škoda, že v šiestej minúte sme po prepadnutej lopte na zadnej žrdi dostali gól. Z neho sa však chalani veľmi rýchlo otriasli a od zhruba 25. minúty sme sa začali výraznejšie presadzovať aj smerom dopredu. Vypracovali sme si Tobiasom Danielom čistú gólovú príležitosť, žiaľ, nepadlo nám to tam.

V druhom polčase sme náš výkon ešte navýšili a chalani si zaň zaslúžia absolutórium. Boli sme aktívni, mali sme streleckú i hernú prevahu. Nastrelili sme po rohovom kope brvno, okrem neho mal gólovú šancu aj Dominik Pecsuk. Taliani sa do poslednej minúty strachovali o výsledok, ale, žiaľ, vyrovnať sme nedokázali. Verím, že sa z tohto zápasu otrasieme, hodíme sklamanie za hlavu a zodpovedne sa prichystáme na ďalšie dva zápasy, ktoré nás ešte v Chorvátsku čakajú. Mrzí nás aj zranenie Dávida Polťáka, ktorého sme museli v prvom polčase striedať a vyzerá to tak, že do konca kvalifikácie už do hry nezasiahne."