Juventus je blízko k účasti v Lige majstrov. Allegri by rád predbehol Neapol

BRATISLAVA. Futbalisti Juventusu Turín zvíťazili v pondelňajšej dohrávke 34. kola talianskej Serie A 2021/2022 v Sassuole 2:1, čím si upevnili štvrté miesto v tabuľke zaručujúce prienik do budúcosezónnej edície Ligy majstrov.

"Za Neapolom zaostávame o bod, čo je po katastrofálnom úvode tohto ročníka v ešte v poriadku. Dúfame, že budeme hrať dobre a predstihneme ich. Pokúsime sa ešte zabojovať o vyššie priečky.

V zápase sme odviedli dobrú prácu, a to platí aj vo všeobecnosti. Juventus má dobrý základ do budúcnosti a myslím si, že sú tu hráči, ktorí majú priestor na zlepšenie," povedal po zápase podľa klubového webu tréner Juventusu Massimiliano Allegri.



Juventus má štyri kolá pred koncom súťaže 8-bodový náskok pred piatym AS Rím. Na tretí Neapol stráca bod.

Za AC Miláno, ktorý vedie o dva body pred majstrovským Interom so zápasom k dobru, zaostáva o osem bodov.