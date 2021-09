Špeciálny večer pre Raspadoriho. Taliani natiahli rekordnú šnúru

So 14 bodmi sú bezpečne na čele tabuľky, druhí Švajčiari zaostávajú o šesť bodov, majú však dva zápasy k dobru.

"Hoci sme v uplynulých dňoch stratili toľko hráčov, chlapci zareagovali skvele. Iste, súper nemal najvyššiu kvalitu, no aj tak sme dali päť gólov, čo sa nestáva každý deň. Takže sme to zvládli výborne," povedal Mancini v rozhovore pre RAI Sport.

Špeciálny večer zažil Raspadori, ktorý si na klubovej úrovni oblieka dres miestneho Sassuola. Jeho gólový debut v najcennejšom drese videla v hľadisku celá rodina.

"Je to pre mňa prekrásny moment. Tu na tomto štadióne hrávam domáce zápasy za klub, tu som vyrastal. Všetko sa to odohralo pred zrakmi mojich najbližších. Je to skrátka perfektné," citoval 21-ročného útočníka portál Football Italia.

"Mohol som streliť v prvom polčase aj viac gólov, škoda, že mi jeden neuznali. Tréner mi pred stretnutím povedal, aby som sa na ihrisku bavil, aby som využil maximálne túto príležitosť, čo je pre mladého hráča najdôležitejšie. Som skutočne šťastný. Snom každého dieťaťa je hrať hrotového útočníka za svoju krajinu. Uvidíme, čo budúcnosť prinesie."