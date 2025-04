Syn legendy je zapletený v nelegálnych stávkach. Otec mu tak poslal na účet milióny

BRATISLAVA. Andrea Pirlo musel v roku 2022 zablokovať synovi bankový účet, pretože tínedžer si v tom čase v nelegálnom online systéme nahromadil dlhy z hazardných hier vo výške 30-tisíc eur. Informoval o tom web goal.com.

Bývalý hráč Juventusu a AC Miláno mohol synovi Nicolovi zablokovať účet ako jeho zákonný zástupca. V tom čase mal len 17 rokov a nemohol si otvoriť ďalší, kým nedosiahne plnoletosť.

Predpokladá sa, že sa mladík zaplietol do rovnakých nelegálnych hazardných hier ako Sandro Tonali. Stredopoliar Newcastlu si za to od októbra 2023 do augusta 2024 odpykal 10-mesačný zákaz činnosti.