Slovenský futbalový talent musel ísť na operáciu, čaká ho dlhá pauza

Slovenský reprezentant do 21 rokov nastúpil v základnej zostave, ale musel striedať už v 42. minúte. Podľa denníka Luzerner Zeitung utrpel zranenie pri bežnom osobnom súboji.

Ak rekonvalescencia bude prebiehať podľa plánu, mohol by sa vrátiť v máji budúceho roka.

Kadák prišiel do Luzernu v júli 2022 z AS Trenčín, so švajčiarskym klubom podpísal štvorročnú zmluvu. V drese Luzernu si stihol pripísať v tejto sezóne štyri ligové štarty.