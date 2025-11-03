Nováčik zo Sunderlandu siahal na druhé miesto, o šancu ho pripravil Everton

Premier League - 10. kolo
Sunderland - Everton 1:1 (0:1)
Góly: 46. Xhaka - 15. Ndiaye
LONDÝN. Nováčik Premier League Sunderland remizoval v 10. kole s Evertonom 1:1 a nevyužil šancu posunúť sa v tabuľke na druhé miesto za Arsenal.
V 15. min poslal liverpoolsky tím do vedenia senegalský záložník Iliman Ndiaye, ktorý prešiel obranou a otvoril skóre strelou k tyči. So štyrmi gólmi je najlepším strelcom Evertonu.
Hneď v úvodnej minúte druhého polčasu vyrovnal švajčiarsky reprezentant Granit Xhaka. Niekdajší dlhoročný hráč Arsenalu sa trafil prvýkrát po svojom návrate do Premier League po dvojročnom pôsobení v Leverkusene.
Sunderland, ktorý v predchádzajúcom kole prekvapil výhrou na štadióne Chelsea, zostal po 10. kole na štvrtom mieste. Everton je štrnásty.