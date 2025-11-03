Nováčik zo Sunderlandu siahal na druhé miesto, o šancu ho pripravil Everton

Momentka zo zápasu Sunderland - Everton
Momentka zo zápasu Sunderland - Everton (Autor: TASR/PA via AP)
ČTK|3. nov 2025 o 23:20
Zápas sa skončil remízou.

Premier League - 10. kolo

Sunderland - Everton 1:1 (0:1)

Góly: 46. Xhaka - 15. Ndiaye

LONDÝN. Nováčik Premier League Sunderland remizoval v 10. kole s Evertonom 1:1 a nevyužil šancu posunúť sa v tabuľke na druhé miesto za Arsenal.

V 15. min poslal liverpoolsky tím do vedenia senegalský záložník Iliman Ndiaye, ktorý prešiel obranou a otvoril skóre strelou k tyči. So štyrmi gólmi je najlepším strelcom Evertonu.

Hneď v úvodnej minúte druhého polčasu vyrovnal švajčiarsky reprezentant Granit Xhaka. Niekdajší dlhoročný hráč Arsenalu sa trafil prvýkrát po svojom návrate do Premier League po dvojročnom pôsobení v Leverkusene.

Sunderland, ktorý v predchádzajúcom kole prekvapil výhrou na štadióne Chelsea, zostal po 10. kole na štvrtom mieste. Everton je štrnásty.

Tabuľka Premier League

Premier League

