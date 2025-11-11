Stávkarský škandál v Turecku vrcholí. Súd vydal niekoľko zatykačov aj na prezidentov klubov

Podľa obvinení sa mali dopustiť zneužitia právomocí a manipulácie súťaží.

ISTANBUL. Súd v Istanbule vydal zatykače na osem osôb spojených so stávkarskym škandálom v tureckom futbale, informovala v utorok agentúra DPA.

Medzi obvinenými sú prezident klubu Eyüpspor Murat Özkaya a viacerí rozhodcovia. Ďalších jedenásť osôb bolo prepustených na kauciu.

Turecká futbalová federácia (TFF) zároveň vo vyhlásení uviedla, že 1024 osôb bolo dočasne suspendovaných pre údajné zapojenie sa do podvodov so stávkami.

Medzi nimi je 27 hráčov z najvyššej tureckej súťaže, patria k nim aj futbalisti popredných istanbulských klubov Galatasaray a Besiktas.

Na konci októbra TFF zverejnila obvinenia, podľa ktorých až 152 rozhodcov aktívne uzatváralo stávky.

Vyšetrovanie sa teraz rozšírilo aj na kluby a hráčov. Doteraz TFF suspendovala 149 rozhodcov a asistentov na obdobie od ôsmich do dvanástich mesiacov.

