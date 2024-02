Angažujú sa vo výtržnostiach, uviedla polícia k fanúšikom Slovana. Do Grazu ich vycestuje 1 500

Vo štvrtok o 18.45 h nastúpia na pôde rakúskeho Sturmu Graz v prvom zápase play off o osemfinále Európskej konferenčnej ligy.

Obranca Lucas Lovat zamieril do ruského Achmatu Groznyj, útočník Aleksandar Čavrič zasa na hosťovanie do japonského Kašima Antlers.

Priamo do osemfinále išiel jednoznačný favorit skupiny OSC Lille. "Belasí" zaznamenali cez zimu viacero odchodov, z toho dva výrazné.

Slovan postúpil do vyraďovacej fázy z A-skupiny. Obsadil v nej druhé miesto na úkor Olimpije Ľubľana a prekvapenia európskej jesene, islandského KÍ Klaksvík.

Forma úradujúcich majstrov tak bola otázna, no jarnú časť Niké ligy otvoril vedúci tím tabuľky jednoznačným triumfom 4:0 v šlágri na pôde druhej Žiliny.

Dôležité bude presadiť sa vpredu a byť pevní vzadu. Podľa mňa je to pred začiatkom dvojzápasu 50 na 50," povedal stredopoliar úradujúcich majstrov Tigran Barseghjan pre oficiálny klubový web.

"Myslím si, že nás čaká veľmi bojovný a behavý súper, ktorý má dobrých hráčov. Aj my však máme dobrých futbalistov a predovšetkým, sme skúsený tím. Vieme, ako hrať takéto veľké európske zápasy.

Aj on sa podieľal na piatkovom triumfe Slovana presným zásahom, pod Dubňom vsietil víťazný gól v deviatej minúte. Arménsky hráč má v tejto sezóne celkovo deväť gólov a osem asistencií.

Vstup do jarnej časti sezóny vyšiel aj Sturmu Graz. Vo štvrťfinále Rakúskeho pohára vyradil Austriu Viedeň (2:0) a v úvodnom ligovom kole remizoval s favoritom súťaže Red Bullom Salzburg (1:1) a je v boji o titul.

Tím zo Salzburgu účinkoval na jeseň v skupinovej fáze Ligy majstrov s Realom Sociedad San Sebastian, Interom Miláno a Benficou Lisabon.

So Slovanom vycestuje podľa oficiálnej stránky klubu do Štajerska približne 1500 fanúšikov. Mesto zareagovalo podľa APA na tento fakt vytvorením bezpečnej zóny v okolí 500 metrov v okolí štadióna od štvrtka 15.00 h do piatka 1.00 h.

Rakúska agentúra APA označila vo svojej správe tvrdé jadro priaznivcov bratislavského klubu za "otvorene ultrapravicové" a "obzvlášť angažované vo výtržnostiach". Miestna polícia počíta aj s možnými fanúšikovskými pochodmi v okolí štadióna.