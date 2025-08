La Liga stratila od konca sezóny 160 miliónov eur. Kluby zo stredu tabuľky trpia

BRATISLAVA. Španielska futbalová La Liga zaznamenala od konca uplynulej sezóny pokles trhovej hodnoty o 160 miliónov eur, vyplýva to z údajov špecializovaného portálu Transfermarkt. Upozornil na to denník AS.

Hlavným dôvodom je odchod viacerých kľúčových hráčov z viacerých klubov, ktoré museli predávať pre prísne finančné pravidlá v Španielsku.

Kluby ako FC Sevilla, Betis Sevilla či FC Valencia sa zbavili cenných opôr, aby vyrovnali rozpočet pred novou sezónou.

Real Madrid a FC Barcelona si väčšinu hviezd udržali, hoci Katalánci majú stále problémy s registráciou posíl a "biely balet" investoval do nových hráčov takmer 180 miliónov eur.