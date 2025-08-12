Boženík debutoval v základe Stoke City. Ukázal svoje silné stránky, no strieľal vedľa

Róbert Boženík v drese Slovenska.
Róbert Boženík v drese Slovenska. (Autor: TASR / Jaroslav Novák)
12. aug 2025 o 22:56
Slovenský futbalový reprezentant dostal dôveru v prvom kole Carabao Cupu.

Carabao Cup - 1. kolo

Stoke City - Walsall FC 0:0 po predĺžení, rozstrel z 11 m 4:3


STOKE. Slovenský futbalový reprezentant Róbert Boženík debutoval v základnej zostave Stoke City.

Dôveru dostal v zápase 1. kola anglického Carabao Cupu, v ktorom Stoke zvíťazilo na domácej pôde nad Walsall FC 1:0 po penaltovom rozstrele.

Boženík, ktorý do klubu prišiel v letnom prestupovom období z portugalskej Boavisty Porto, odohral 89 minút, keď ho tesne pred koncom riadneho hracieho času vystriedal Divin Mubama.

Slovenský útočník ukázal svoje silné stránky predovšetkým v prvom polčase, kde vyhral všetky štyri vzdušné a tri pozemné súboje.

V druhom dejstve si však štatistiky mierne pokazil a zápas zakončil s ôsmimi vyhratými súbojmi z trinástich. Pripísal si aj jeden obranný zákrok a vybojoval dva fauly.

V súperovej šestnástke sa dostal k lopte päťkrát, pričom si pripísal jednu strelu, ktorá však smerovala mimo bránu.

Stoke City nakoniec penaltovu drámu zvládlo a vyhralo 4:3. Z domácich futbalistov pokutový kop nepremenil iba Mubama, ktorý nahradil Boženíka.

Boženík bude mať ďalšiu šancu na svoj premiérový gól v drese Stoke City už v sobotu 16. augusta, keď sa jeho tím v rámci druhej najvyššej anglickej ligy predstaví v druhom kole na pôde Sheffieldu Wednesday.

V prvom kole dostal šancu až v závere nadstaveného času, kde striedal práve Mubamu.

Anglický ligový pohár

