Bývalý reprezentant mal platnú zmluvu. Niekedy sú v živote dôležitejšie veci, povedal

Na archívnej snímke z 20. decembra 2025 športový riaditeľ HSV Hamburg Stefan Kuntz. (Autor: TASR)
TASR|2. jan 2026 o 14:12
Stefan Kuntz sa rozhodol z rodinných dôvodov ukončiť svoje pôsobenie na poste športového riaditeľa nemeckého futbalového klubu HSV Hamburg.

Bývalý nemecký reprezentant mal zmluvu platnú do konca sezóny a podľa agentúry DPA sa očakávalo, že sa s bundesligistom dohodne na jej pokračovaní.

Kuntz zastával pozíciu od mája 2024. Spoločne s trénerom Merlinom Polzinom pomohol Hamburgu k vytúženému návratu do najvyššej súťaže po sedemročnom pôsobení v 2. Bundeslige.

„Niekedy sa v živote objavia dôležitejšie veci ako futbal. Chcel by som sa poďakovať HSV a do budúcna mu prajem len to najlepšie,“ vyjadril sa bývalý nemecký útočník.

Hamburg sa po zimnej prestávke najbližšie predstaví 10. januára vo Freiburgu, v lige mu patrí 13. miesto.

