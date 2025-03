Maká a odrieka si, sleduje, čo je a kedy pôjde spať. Futbalista roka sa necíti starý

Po druhýkrát ste sa stali Futbalistom roka. Čakali ste to?

Prekvapilo ma to, lebo Dávid (Hancko) mal výbornú sezónu. Bol výborný v reprezentácii aj vo Feyenoorde a má neskutočnú ľavačku. Vôbec som nevedel, kto to vyhrá. Som však veľmi rád, a ďakujem všetkým, ktorí mi dali hlasy.

Čo pre vás znamená takéto individuálne ocenenie?

Celý rok makáte, aj si niečo odriekate, aby ste boli úspešní a možno dosiahli aj niečo individuálne. Je to aj o tom, čo jem, kedy pôjdem spávať, čo si navýšim na tréningu.

To sa potom ukazuje aj na týchto oceneniach. Je to motivácia do ďalšej práce, ale každý by to vymenil za tímový úspech, ak by sa dalo.