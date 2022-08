Dostavba futbalového štadióna v Košiciach by mala stáť 6,6 milióna eur

„Podnikli sme kroky, aby sa do verejného obstarávania mohlo zapojiť čo najviac spoločností, ktoré sa špecializujú na nami požadované druhy činností. Sledujeme postupnú stabilizáciu na trhu surovín a stavebných materiálov a očakávame ich pokles.

Košický viceprimátor a predseda predstavenstva KFA a.s. Marcel Gibóda (nezávislý) očakáva, že odhadovanú cenu sa im podarí procesom transparentného verejného obstarávania znížiť.

Aj z toho, ako priaznivo nedávno dopadlo verejné obstarávanie na Národné tréningové centrum v Košiciach, kde sme dokázali ušetriť až vyše 16 percent odhadovaných nákladov, verím, že aj pri KFA by mohla byť súhrnná vysúťažená suma nižšia ako je predpokladaných 6,6 milióna eur,“ skonštatoval Gibóda.



Záujemcovia o účasť majú čas prihlásiť sa so svojimi ponukami do 30. augusta. Výstavba má v zmysle predložených podmienok trvať 11 mesiacov od podpisu zmluvy s víťazným uchádzačom.

Samotná železobetónová konštrukcia tribún v rohoch a za bránkami musí byť hotová do siedmich mesiacov a oceľová konštrukcia strechy do deviatich mesiacov.