Ako van Basten v roku 1992. Debutant Haller sa zaskvel štyrmi gólmi

Dvadsaťsedemročný debutant v Lige majstrov už do desiatej minúty dvakrát skóroval a ďalšími dvoma gólmi po prestávke v 51. a 63. min zasa stanovil konečnú podobu výsledku.

LISABON. Portugalský futbalový šampión Sporting Lisabon vstúpil po troch rokoch do Ligy majstrov s vizitkou 22 zápasov bez prehry v domácom prostredí.

Medzitým sa do streleckej listine zapísal aj Steven Berghuis a streleckú česť domácim ako-tak zachránil Paulinho.

"Nemôžem tomu uveriť. Nemohol som čakať, že čosi také príde. Som šťastný a užívam si to," uviedol Haller, ktorý je po otcovi Francúz, ale reprezentuje krajinu svojej mamy - Pobrežie Slonoviny.

"Veľká vďaka patrí mojim spoluhráčom, ktorí ma nachádzali v dôležitých momentoch. Boli to obrovské emócie, ale snažil som sa to udržať na uzde a koncentrovať sa na zápas takticky aj po fyzickej stránke. Súperovi sme nedali dýchať a zvládli to excelentne," dodal Haller.