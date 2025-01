Spor trval desať rokov. Nemecké kluby sa obávajú zvýšených nákladov

Rozhodnutie súdu sa oficiálne vzťahuje iba na Brémy, no očakáva sa, že sa začne implementovať na celom území Nemecka.

Z verdiktu nemá radosť ani Nemecký futbalový zväz (DFB).

"Rozhodnutie je nesprávne. Kluby teraz musia zabezpečiť aj náklady na ochranu verejného priestoru, nad ktorým nemajú žiadnu kontrolu.

Môže to ohroziť existenciu menších klubov a bezpečnosť fanúšikov to vôbec nezlepší. Ochrana priestorov mimo štadiónov by mala byť financovaná z daní," uviedol vo vyhlásení DFB podľa AFP.