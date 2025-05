Bol iba do počtu, tichý Slovák sa predal do veľkoklubu. Plzeň urobila superkšeft

BRATISLAVA. Futbalová reprezentácia Slovenska do 21 rokov sa v júni predvedie na majstrovstvách Európy , ktoré organizuje práve naša krajina.

„Takéto mužstvo som nikdy netrénoval. Sú to chlapci, ktorí si vyhovujú nielen na ihrisku, ale aj v živote. Počas celého obdobia som neriešil problém so žiadnym hráčom,“ tvrdil vtedajší tréner Pavel Hapal.

Futbalové Slovensko siahalo v roku 2017 na medailu. Chýbal im jediný gól a mohli hrať semifinále. Bolo to druhý a poslednýkrát, čo sa reprezentácia Slovenska do 21 rokov predstavila na európskom šampionáte.

V minulej sezóne žiaril v druhej bundeslige v drese Hamburgu. Strelil trinásť gólov. V lete minulého roka zamieril do Unionu Berlín za tri milióny eur. V tejto sezóne bundesligy odohral 22 zápas, ale zväčša ako striedajúci hráč. Dal dva góly.

Jaroslav Mihalík (30)

V lete 2017 zamieril do Krakova za 850-tisíc eur. Cracovia nikdy predtým nedala toľko za jedného hráča. Nešlo mu to podľa predstáv, bol preradený do béčka.

Prečo? Verejne kritizoval prezidenta Cracovie Janusza Filipiaka. V interview pre Przeglad Sportowy okrem iného vyhlásil, že najvyšší funkcionár krakovského klubu mu znechutil futbal.