Zo záchrany v lige rovno na súd. AS Trenčín čelí konkurznému konaniu

TRENČÍN. Futbalový klub AS Trenčín informoval, že spoločnosť AS Trenčín, a.s. čelí konkurznému konaniu.

Vedenie účastníka najvyššej Niké ligy to uviedlo v piatok na svojej oficiálnej stránke, kde k celej situácii zverejnilo krátke stanovisko.

„Spoločnosť AS Trenčín, a.s. týmto informuje verejnosť, že jej bolo doručené uznesenie Okresného súdu Žilina o začatí konkurzného konania.