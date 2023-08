Gašparík verí v silu dvanásteho hráča. Lech by to nemal mať s nami ľahké, tvrdí tréner

BRATISLAVA. Spartak Trnava nastúpi na odvetu tretieho predkola Európskej konferenčnej ligy proti Lechu Poznaň pravdepodobne pred vypredaným štadiónom. V stredu okolo obeda bolo k dispozícii v predaji posledných 1600 vstupeniek. Vzhľadom na tempo predaja z posledných dní sa dá očakávať, že sa do výkopu duelu rozchytajú. V hľadisku by tak malo byť vzhľadom na povinné vytvorenie bezpečnostných neobsadených sektorov asi 17-tisíc divákov. Ľudia nám určite pomôžu, vraví tréner "V pohárových zápasoch je najdôležitejší výsledok, v Poľsku sme uhrali výsledok, ktorý nám dal otvorené šance do odvety. Aj vďaka tomu bude štadión vypredaný.

Náš výkon v Poznani mohol byť iný, ale počíta sa výsledok a ten je do odvety hrateľný. Myslím a verím, že nám to pridá obrovskú energiu. Bude tam väčšia emócia, odhodlanie a chcenie zvíťaziť, to musí byť z hráčov cítiť. Potom nám ľudia určite pomôžu. Viem, že Lech nie je mužstvo, ktoré by sa vyplašilo z takejto atmosféry, s tým vôbec nekalkulujeme, ale počítame s tým, že to vyburcuje našich hráčov. V takomto stretnutí, ak chcete byť úspešní, musíte podať veľmi dobrý výkon a nerobiť chyby. V prvom meraní síl sme nejaké spravili, ale mali sme štandardku, ktorá nás vrátila do dvojzápasu. Musíme podať teraz ešte lepší výkon, za pomoci fanúšikov je to vždy ľahšie," povedal tréner Spartaka Michal Gašparík.

Dobrou správou pre kormidelníka je, že má k dispozícii kompletný káder s výnimkou dlhodobo zraneného Bolajiho. "Neviem síce ako zápas dopadne, ale verím, že na ihrisku bude vidieť, že chceme vyhrať. Pobijeme sa o postup, kľúčové bude dať otvárací gól. Ak ho dáme my, sme späť v hre. Ak by sme inkasovali, nie je nič stratené, ale bude to o dosť ťažšie." Spartakovcom prospelo, že si mohli odložiť ligový duel s Košicami a mohli sa sústrediť vyložene na odvetu s Lechom Poznaň. Koštrna: Cítim sa lepšie "Cítim sa oveľa lepšie, sviežejšie, plný energie. Predtým nebolo ľahké zregenerovať na súťažný zápas každé tri dni. Ako profesionáli sa s tým musíme vysporiadať, ale myslím si, že padlo vhod duel s Košicami odložiť. Koncentrovali sme sa plne na tento dvojzápas, aby sme dali do toho maximum a pokúsili sa postúpiť. Verím, že sa to aj vo štvrtok ukáže, že budeme mať väčšiu energiu," uviedol Kristián Koštrna, ktorého zrejme opäť čakajú súboje s nebezpečným nórskym krídelníkom Kristofferom Veldem, autorom druhého gólu do trnavskej siete.

"Naozaj je to kvalitný futbalista, veľmi dobrý a dynamický driblér. Urobil som nejaké chyby, na to sú analýzy, tréneri nám ukázali, kde sme spravili chyby. Teraz už viem, čo bude Velde v stretnutí robiť a verím, že sa tomu vieme vyvarovať," doplnil Koštrna. Lech by to nemal mať ľahké Gašparík verí, že aj vďaka osobnej skúsenosti zo zápasu budú jeho hráči na odvetu ešte pripravenejší: "Snažili sme sa v tréningu poučiť z vecí, ktoré sme videli v prvom zápase. Potrebujeme reagovať, vieme, čo sme tam mali zlé, čo bolo slabšie, čo lepšie, ktorým veciam sa musíme vyvarovať a kde pridať. Vždy ste o niečo lepšie pripravený na druhý zápas, pretože už máte skúsenosti so súperom na ihrisku. Lech by to nemal mať s nami ľahké. Doma sme silní, pohárové zápasy hráme inak ako ligu, hrá sa na výsledok, nie na krásu. Mužstvo sme chystali na to, že potrebujeme aj dať gól, aj sa vyvarovať chýb a skúsiť súpera dotlačiť k chybám, aby sme skórovali."